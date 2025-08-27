Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện hai thi thể trong hồ thủy điện Hủa Na sau bão

  • Thứ tư, 27/8/2025 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau bão số 5, người dân phát hiện hai thi thể trong hồ thủy điện Hủa Na (tỉnh Nghệ An).

Hiện trường nơi phát hiện hai thi thể.

Ngày 26/8, UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) phát thông báo truy tìm, xác minh danh tính và thân nhân của hai thi thể được người dân phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối trên địa bàn xã dâng cao, dòng chảy mạnh. Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện hai thi thể ở khu vực lòng hồ.

Công an xã Thông Thụ phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ nhanh chóng có mặt, kiểm tra hiện trường, đưa các thi thể lên bờ. Bước đầu, một thi thể được xác định là nữ giới, thi thể còn lại chưa xác định rõ ràng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi đá ở Ninh Bình

Sáng 23/8, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

14:00 23/8/2025

Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

22:56 19/8/2025

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

20:17 19/8/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/phat-hien-2-thi-the-trong-ho-thuy-dien-hua-na-sau-bao-so-5-ar962059.html

Trần Lộc/VTC News

Hai thi thể thủy điện Nghệ An Bão thủy điện Hủa Na Hủa Na Nghệ An Thi thể thủy điện Thi thể sau bão Thi thể dưới hồ

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý