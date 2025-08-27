Phát hiện hai thi thể trong hồ thủy điện Hủa Na sau bão

Sau bão số 5, người dân phát hiện hai thi thể trong hồ thủy điện Hủa Na (tỉnh Nghệ An).

Hiện trường nơi phát hiện hai thi thể.

Ngày 26/8, UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) phát thông báo truy tìm, xác minh danh tính và thân nhân của hai thi thể được người dân phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối trên địa bàn xã dâng cao, dòng chảy mạnh. Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện hai thi thể ở khu vực lòng hồ.

Công an xã Thông Thụ phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ nhanh chóng có mặt, kiểm tra hiện trường, đưa các thi thể lên bờ. Bước đầu, một thi thể được xác định là nữ giới, thi thể còn lại chưa xác định rõ ràng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.