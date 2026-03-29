Phát hiện đạn pháo trên cánh đồng ở Huế

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:09 (GMT+7)
Hai vật thể kim loại là đạn pháo vừa được người dân phát hiện trên cánh đồng ở TP. Huế, lực lượng chức năng đã kịp thời kiểm tra, xử lý an toàn.

Ngày 29/3, UBND xã Đan Điền (TP. Huế) cho biết trên địa bàn vừa liên tiếp ghi nhận hai trường hợp người dân phát hiện vật thể kim loại là bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh khi đi làm đồng.

Một quả đạn pháo vừa được người dân xã Đan Điền (Huế) phát hiện.

Ti thôn Lai Hà, một người dân phát hiện vật thể kim loại đã rỉ sét nằm trên bờ mương giữa cánh đồng. Không lâu sau đó, tại thôn Trằm Ngang, một trường hợp khác tiếp tục phát hiện vật thể có đặc điểm tương tự. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các hộ dân đã chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã Đan Điền đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh ban đầu, đồng thời hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, không tự ý đào bới, di dời các vật thể và tiến hành khoanh vùng cảnh báo.

Sau đó, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Quản lý Dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TP. Huế tiến hành kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Toàn bộ số đạn pháo đã được thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo đúng quy định.

Ngọc Văn/Tiền Phong

