Người dân Cà Mau phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm

  • Chủ nhật, 1/2/2026 15:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây là đầu đạn của quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh, do Mỹ sản xuất, đầu đạn trong tình trạng hoen rỉ, còn nguyên dạng, có khả năng gây nổ, kích thước dài 450 mm, đường kính 105 mm.

Ngày 1/2, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) cho biết vào lúc 8h cùng ngày, ông Trần Văn Thắng, ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), trong quá trình dùng xe ủi chuyên dụng để cải tạo vuông tôm, phát hiện vật thể lạ dạng trụ tròn một đầu thuôn nhọn, bằng kim loại (nghi là đầu đạn) và báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hậu có mặt tại hiện trường căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo và ngừng hoạt động cải tạo vuông tôm để đảm bảo an toàn cho người dân.

2 qua dan phao anh 1

Quả đạn pháo 105 mm tại hiện trường. Ảnh: Văn Đông/TTXVN.

Qua xác minh, đây là đầu đạn của quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh, do Mỹ sản xuất, đầu đạn trong tình trạng hoen rỉ, còn nguyên dạng, có khả năng gây nổ, kích thước dài 450 mm, đường kính 105 mm, có trọng lượng 25 kg, bán kính sát thương 50-70 m, bán kính nguy hiểm 150-200 m.

Sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã báo cáo với lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 30/1, trên địa bàn phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau), ông Lê Thanh Dân, ngụ ấp Bờ Sáng, phường Vĩnh Trạch trong quá trình cải tạo vuông tôm cũng phát hiện đầu đạn pháo 105 mm chưa nổ, trong tình trạng hoen rỉ và báo cho cơ quan chức năng xuống hiện trường khảo sát, thu gom xử lý theo quy định.

Mới đây, tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 896, lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã bàn giao an toàn 8 quả bom với trọng lượng gần 1,5 tấn cho Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) và Tiểu đoàn Hóa học đưa đi xử lý và hủy nổ theo quy định. 8 quả bom có trọng lượng 40-334 kg với nhiều chủng loại khác nhau như bom xuyên phá và bom hóa học, mỗi quả có đường kính 229-406 cm, tầm sát thương với bán kính 500-000 m.

Số bom, đạn, mìn và vật liệu nổ trên do người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau phát hiện trong quá trình cải tạo đất sản xuất và xây nhà.

https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-ca-mau-phat-hien-2-qua-dan-phao-trong-luc-cai-tao-vuong-tom-post1091794.vnp

Chanh Đa - Văn Đông/Vietnamplus

2 quả đạn pháo Cà Mau 2 quả đạn pháo

