Đi thể dục sáng, người phụ nữ tá hỏa phát hiện hòm chứa súng, lựu đạn

  • Thứ tư, 28/1/2026 10:49 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Trong lúc đi tập thể dục, người phụ nữ ở Bắc Ninh bất ngờ phát hiện một hòm đồ chứa súng quân dụng, lựu đạn cùng hàng trăm viên đạn các loại.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 9 giờ ngày 27/1, trong lúc đi tập thể dục, bà Phạm Thị Tiến (trú Tổ dân phố Nhẫm Chợ, phường Vân Hà) phát hiện chiếc hòm đựng đồ bên vệ đường khu dân cư. Kiểm tra bên trong, bà phát hiện có nhiều vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm nên đã lập tức gọi điện trình báo Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường Vân Hà.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vân Hà đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thu hồi toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ. Kết quả, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tổng cộng 328 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, gồm: 1 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 80 hạt nổ, 12 kíp nổ, 10 kim hỏa kích nổ, 2 nụ xòe, 165 viên đạn quân dụng, 10 viên đạn thể thao và 46 viên đạn nổ.

hom chua sung anh 1

Hòm chứa súng, lựu đạn mà bà Tiến phát hiện.

Hành động tự giác, kịp thời trình báo và giao nộp vũ khí của bà Phạm Thị Tiến được cơ quan chức năng đánh giá cao, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Vân Hà kêu gọi mỗi người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại hoặc phát hiện trong đời sống hằng ngày cho cơ quan Công an nơi gần nhất; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các hành vi nghi vấn tàng trữ, mua bán vũ khí, nhất là qua không gian mạng và dịch vụ bưu chính.

https://tienphong.vn/di-the-duc-buoi-sang-nguoi-phu-nu-ta-hoa-phat-hien-hom-chua-sung-luu-dan-post1816375.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

hòm chứa súng Bắc Ninh lựu đạn vũ khí vật liệu nổ

