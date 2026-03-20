Phát hiện cơ sở độ xe điện cho học sinh ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 20/3/2026 19:20 (GMT+7)
Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện cơ sở độ, chế xe điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế, thu giữ nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc.

Ngày 20/3, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện đã bị độ, chế nhằm tăng công suất, chạy quá tốc độ thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện một cơ sở độ, chế xe điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế. Ảnh: Công an Phú Giáo.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an tiến hành rà soát địa bàn, xác minh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động độ xe trái phép.

Ngày 19/3, qua kiểm tra một căn nhà tại ấp Rạch Chàm, Công an xã Phú Giáo phát hiện P.N.T.V. (tên thường gọi là Đẹc, sinh năm 2007) đang thực hiện việc độ, chế nhiều xe điện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phụ tùng, linh kiện không rõ nguồn gốc phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện.

Làm việc với cơ quan công an, V. khai nhận đã nhận độ, chế xe điện cho một số học sinh trong xã nhằm tăng tốc độ để phục vụ nhu cầu chạy nhanh, thậm chí đua xe.

Công an xã Phú Giáo đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em, không để tự ý độ, chế phương tiện hoặc sử dụng các xe đã bị thay đổi kết cấu.

Theo cơ quan chức năng, hành vi độ xe không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Tước bằng tài xế chở nhóm người ăn uống trên thùng xe bán tải ở TP.HCM

Dù vụ việc xảy ra từ đầu năm 2023 song khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra và tiến hành xử lý vi phạm của các cá nhân.

13 giờ trước

Cận cảnh đưa hai Thánh giá 400 kg mạ vàng lên Nhà thờ Đức Bà

Sáng 19/3, hai Thánh giá mạ vàng được cần cẩu đưa lên độ cao hơn 60 m và hạ đặt chính xác vào đỉnh tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (TP.HCM).

32:1906 hôm qua

Cát biển vùi lấp công viên nghìn tỷ ở TP.HCM

Gió chướng mạnh khiến cát biển liên tục bay vào, che lấp hơn 1 km lối đi tại công viên Bãi Sau ở TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

48:2875 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Lương Ý/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    TP.HCM thi hành kỷ luật 7 đảng viên

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên khác.

    Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Công an Lào

    Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

