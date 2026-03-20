Phát hiện cơ sở độ xe điện cho học sinh ở TP.HCM

Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện cơ sở độ, chế xe điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế, thu giữ nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc.

Ngày 20/3, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện đã bị độ, chế nhằm tăng công suất, chạy quá tốc độ thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ảnh: Công an Phú Giáo.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an tiến hành rà soát địa bàn, xác minh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động độ xe trái phép.

Ngày 19/3, qua kiểm tra một căn nhà tại ấp Rạch Chàm, Công an xã Phú Giáo phát hiện P.N.T.V. (tên thường gọi là Đẹc, sinh năm 2007) đang thực hiện việc độ, chế nhiều xe điện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phụ tùng, linh kiện không rõ nguồn gốc phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện.

Làm việc với cơ quan công an, V. khai nhận đã nhận độ, chế xe điện cho một số học sinh trong xã nhằm tăng tốc độ để phục vụ nhu cầu chạy nhanh, thậm chí đua xe.

Công an xã Phú Giáo đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em, không để tự ý độ, chế phương tiện hoặc sử dụng các xe đã bị thay đổi kết cấu.

Theo cơ quan chức năng, hành vi độ xe không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.