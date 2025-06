Phát hiện cách tàu thuyền tránh bị tấn công khi đi qua Biển Đỏ

Các tàu thuyền di chuyển gần khu vực Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư đã bắt đầu phát tín hiệu giả, tự nhận có liên kết với Liên bang Nga hoặc Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.

Tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz ở ngoài khơi vùng biển Khasab (Oman). Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Iran đã đe dọa sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz nhằm đáp trả những cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này hôm 22/6, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen trước đó từng tấn công các tàu phương Tây trong khu vực.

Dẫn dữ liệu từ công ty phân tích rủi ro hàng hải Windward và hệ thống theo dõi tàu biển, hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm các tàu di chuyển gần khu vực Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư bắt đầu phát tín hiệu giả, tự nhận có liên kết với Liên bang Nga hoặc Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.

Tran – quốc gia kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt cho vận chuyển dầu mỏ toàn cầu – đã đe dọa sẽ đóng cửa tuyến đường này nếu Mỹ tham gia vào các cuộc không kích của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo tin tức, Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch đóng cửa Eo biển Hormuz hôm 22/6, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này do do Đại giáo chủ Ali Khamenei lãnh đạo.

Trong khi đó, lực lượng Houthi thân Iran đã tiến hành tấn công các tàu thuyền tại khu vực Biển Đỏ từ cuối năm 2023, với lý do ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại Dải Gaza.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng tấn công vào tháng 5 – đổi lại phương Tây sẽ tạm dừng các đợt không kích – nhưng Houthi sau đó cảnh báo sẽ nhắm vào các tàu Mỹ nếu Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Dù một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran đã đạt được hồi đầu tuần này, nhưng ông Ami Daniel, Giám đốc điều hành của Windward, cho biết các công ty vận tải vẫn tỏ ra nghi ngờ về mức độ an toàn của các tàu trong khu vực.

Theo Windward, từ ngày 12 – 24/6, đã có 55 tàu gửi tổng cộng 101 tín hiệu định danh bất thường, chẳng hạn như “thuộc sở hữu Trung Quốc” hoặc “dầu thô Liên bang Nga” khi di chuyển qua Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ. Công ty này cho rằng các tín hiệu đó nhằm làm giảm nguy cơ bị nhầm lẫn là tàu của phương Tây hoặc có liên hệ với Israel.

Một tàu treo cờ Panama đang trên đường tới Pakistan đã phát tín hiệu “PKKHI all Chinese” (tạm dịch: ‘Tất cả là người Trung Quốc’), trong khi một tàu treo cờ Singapore thì phát thông điệp “Vsl no link Israel” (tạm dịch: ‘Tàu không liên kết với Israel’).

Ông Daniel cho biết trong điều kiện bình thường, các tàu chỉ phát thông tin về điểm đến hoặc các tín hiệu trung lập như “For Orders” (chờ lệnh), hoặc “Armed Guards on Board” (có lính vũ trang trên tàu) khi di chuyển qua vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau khi Israel tấn công Iran, việc sử dụng các thông điệp phi tiêu chuẩn đã gia tăng đột biến và lan từ Biển Đỏ sang cả Vịnh Ba Tư.

Thông tin về việc tàu giả mạo danh tính xuất hiện trong bối cảnh phương Tây tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với các hoạt động hàng hải có liên quan đến Liên bang Nga. Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cáo buộc Moskva (Moscow) cùng các đối tác thương mại của nước này sử dụng một “hạm đội bóng tối” gồm các tàu chở dầu hoạt động ngoài hệ thống bảo hiểm phương Tây để lách các lệnh trừng phạt.

Vào tháng 5 vừa qua, EU đã đưa thêm 189 tàu – nhiều tàu treo cờ nước ngoài – vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số tàu bị hạn chế lên 342. Hiện Brussels đang thảo luận một gói trừng phạt mới, có thể bổ sung 77 tàu khác vào danh sách này.

Về phần mình, Liên bang Nga nhiều lần lên án các biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực hàng hải của mình là bất hợp pháp.

Ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, trước đó cảnh báo rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm cản trở hoạt động vận chuyển hàng hải của Liên bang Nga qua các eo biển quốc tế là “hành vi cướp biển trên thực tế”, đồng thời cho biết các động thái này ngày càng giống như một “cuộc phong tỏa hải quân”.

Ông Patrushev khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng triển khai hải quân để bảo vệ quyền tự do hàng hải.