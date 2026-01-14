Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm ven đường

  • Thứ tư, 14/1/2026 17:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong quá trình đi làm, người đàn ông ở Đắk Lắk phát hiện 8 cá thể rùa ở ven đường nên liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

Ngày 14/1, tin từ Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa phối hợp UBND xã tiếp nhận 8 cá thể rùa thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

8 cá thể rùa quý hiếm được anh Bùi Vi Hảo giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, đơn vị đã tiếp nhận hai cá thể rùa núi vàng và 6 cá thể rùa sa nhân do anh Bùi Vi Hảo (trú thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ) bàn giao.

Trước đó, trong quá trình đi làm, anh Hảo phát hiện số rùa nói trên ở ven đường. Qua tìm hiểu thông tin, anh biết đây là các loài thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, anh Hảo đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để giao nộp.

Hành động bàn giao các cá thể rùa của anh Bùi Vi Hảo được biểu dương. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an, UBND xã Hòa Mỹ đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cá thể rùa, lập biên bản tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục cần thiết để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tập tính tự nhiên, chờ tái thả về môi trường hoang dã theo quy định.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

