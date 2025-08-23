Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Rùa núi vàng quý hiếm bò vào vườn nhà dân

  • Thứ bảy, 23/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Cá thể rùa núi vàng nặng 2 kg bò vào vườn nhà dân được phát hiện và bàn giao cho ngành chức năng Hà Tĩnh chăm sóc, tái thả về tự nhiên.

Anh Huy (áo đen) bàn giao cá thể rùa núi vàng cho ngành chức năng.

Ngày 22/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện một con rùa vàng bò vào vườn nhà. Biết đây là cá thể động vật quý hiếm, anh Huy đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng, thuộc nhóm IIB - là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cá thể rùa này có trọng lượng 2 kg, sức khỏe bình thường.

Hiện, cá thể rùa vàng đang được Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh chăm sóc trước trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước ở Huế

Một con gà lôi trắng quý hiếm bay lạc vào quán nước ở hồ Thury Tiên (TP Huế) được người dân báo tin cho chính quyền địa phương nhằm chăm sóc, bảo tồn.

16:11 20/8/2025

Vì sao gà lôi trắng gây nuôi thành công vẫn thuộc nhóm quý hiếm?

Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.

21:11 14/8/2025

Rùa vàng quý hiếm ‘lạc’ vào sân nhà

Rùa vàng quý hiếm liệt kê vào sách đỏ vừa được người dân Hà Tĩnh phát hiện khi bò "lạc" vào sân nhà.

16:00 24/6/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/rua-nui-vang-2kg-bo-vao-vuon-nha-dan-post1771737.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Rùa núi vàng quý hiếm Hà Tĩnh Rùa núi vàng Rùa núi quý hiếm Rùa bò vườn nhà Kỳ Anh Hà Tĩnh

  • Hà Tĩnh

    Hà Tĩnh
    • Diện tích: 5.997,3 km²
    • Dân số: 1.242.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 239
    • Biển số xe: 38

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý