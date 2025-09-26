Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát biểu của ông Netanyahu được 'phát trực tiếp' tại Gaza

  • Thứ sáu, 26/9/2025 22:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã dùng loa phóng thanh phát bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tới các con tin ở Gaza, song cư dân địa phương phủ nhận nhận được tín hiệu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông đã cho lắp đặt hệ thống loa phóng thanh “bao vây Gaza”, kết nối trực tiếp với micro của mình, với hy vọng các con tin đang bị Hamas giam giữ có thể nghe thấy.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết các cơ quan dân sự, phối hợp cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã đặt loa phóng thanh trên xe tải dọc biên giới phía Israel giáp Gaza để phát sóng bài phát biểu này.

Trong thông điệp gửi thẳng tới các con tin bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh, ông Netanyahu nói: “Các anh hùng quả cảm của chúng ta, đây là Thủ tướng Netanyahu, phát biểu trực tiếp từ Liên Hợp Quốc. Chúng tôi chưa từng quên các bạn dù chỉ một giây. Nhân dân Israel luôn ở bên các bạn. Chúng tôi sẽ không chùn bước, không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả các bạn trở về”.

“Hãy buông vũ khí, thả toàn bộ 48 con tin. Nếu làm vậy, các người sẽ sống. Nếu không, Israel sẽ truy đuổi đến cùng", ông cũng nhắn nhủ Hamas.

Netanyahu còn tuyên bố nhờ “nỗ lực đặc biệt” của tình báo Israel, bài phát biểu của ông đã được phát trực tiếp tới điện thoại của người dân Gaza.

xung dot Trung Dong, xung dot Gaza, hop Lien Hop Quoc anh 1

Loa phóng thanh tại biên giới Israel - Gaza phát bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, CNN cho biết không có bằng chứng về việc phát sóng này, đồng thời ghi nhận 6 cư dân ở nhiều khu vực khác nhau tại Gaza khẳng định họ không hề nhận được bất kỳ tin nhắn hay đường dẫn nào để nghe bài phát biểu.

Cũng trong bài phát biểu thường niên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quyết tâm “kết thúc sứ mệnh” loại bỏ Hamas tại Gaza, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine.

“Những tàn dư cuối cùng của Hamas đang cố thủ ở Gaza City. Chúng thề sẽ lặp lại tội ác ngày 7/10 hết lần này đến lần khác, bất chấp lực lượng đã bị suy yếu. Đó là lý do Israel phải hoàn tất nhiệm vụ, càng nhanh càng tốt”, ông Netanyahu tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Israel cũng bác bỏ làn sóng công nhận nhà nước Palestine của nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, CanadaAustralia, gọi đây là “hành động đáng xấu hổ, điên rồ và phi lý.”

“Quyết định này sẽ khuyến khích khủng bố chống lại người Do Thái và những người vô tội khắp nơi. Trao một nhà nước Palestine chỉ cách Jerusalem một dặm sau ngày 7/10 chẳng khác nào cho al-Qaeda một nhà nước cách New York một dặm sau vụ 11/9”, ông cảnh báo.

Iran thay máu phi đội bằng tiêm kích Nga, gửi cảnh báo tới Israel

Tiêm kích MiG-29 của Nga đã hạ cánh xuống Iran, giúp củng cố sức mạnh cho lực lượng không quân già cỗi của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

10 giờ trước

Ông Trump: Không để Israel sáp nhập Bờ Tây

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza có thể sắp đạt được, sau các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Trung Đông khác.

17 giờ trước

Israel không kích vào Yemen

Đúng như nhận định của giới phân tích, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tập kích mới vào Yemen, nhằm đáp trả đòn tấn công bằng UAV của lực lượng Houthi vào Israel ngày 24/9 khiến hơn 20 người bị thương.

18 giờ trước

Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

