Phát biểu của ông Netanyahu được 'phát trực tiếp' tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã dùng loa phóng thanh phát bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tới các con tin ở Gaza, song cư dân địa phương phủ nhận nhận được tín hiệu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông đã cho lắp đặt hệ thống loa phóng thanh “bao vây Gaza”, kết nối trực tiếp với micro của mình, với hy vọng các con tin đang bị Hamas giam giữ có thể nghe thấy.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết các cơ quan dân sự, phối hợp cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã đặt loa phóng thanh trên xe tải dọc biên giới phía Israel giáp Gaza để phát sóng bài phát biểu này.

Trong thông điệp gửi thẳng tới các con tin bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh, ông Netanyahu nói: “Các anh hùng quả cảm của chúng ta, đây là Thủ tướng Netanyahu, phát biểu trực tiếp từ Liên Hợp Quốc. Chúng tôi chưa từng quên các bạn dù chỉ một giây. Nhân dân Israel luôn ở bên các bạn. Chúng tôi sẽ không chùn bước, không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả các bạn trở về”.

“Hãy buông vũ khí, thả toàn bộ 48 con tin. Nếu làm vậy, các người sẽ sống. Nếu không, Israel sẽ truy đuổi đến cùng", ông cũng nhắn nhủ Hamas.

Netanyahu còn tuyên bố nhờ “nỗ lực đặc biệt” của tình báo Israel, bài phát biểu của ông đã được phát trực tiếp tới điện thoại của người dân Gaza.

Loa phóng thanh tại biên giới Israel - Gaza phát bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, CNN cho biết không có bằng chứng về việc phát sóng này, đồng thời ghi nhận 6 cư dân ở nhiều khu vực khác nhau tại Gaza khẳng định họ không hề nhận được bất kỳ tin nhắn hay đường dẫn nào để nghe bài phát biểu.

Cũng trong bài phát biểu thường niên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quyết tâm “kết thúc sứ mệnh” loại bỏ Hamas tại Gaza, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine.

“Những tàn dư cuối cùng của Hamas đang cố thủ ở Gaza City. Chúng thề sẽ lặp lại tội ác ngày 7/10 hết lần này đến lần khác, bất chấp lực lượng đã bị suy yếu. Đó là lý do Israel phải hoàn tất nhiệm vụ, càng nhanh càng tốt”, ông Netanyahu tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Israel cũng bác bỏ làn sóng công nhận nhà nước Palestine của nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, Canada và Australia, gọi đây là “hành động đáng xấu hổ, điên rồ và phi lý.”

“Quyết định này sẽ khuyến khích khủng bố chống lại người Do Thái và những người vô tội khắp nơi. Trao một nhà nước Palestine chỉ cách Jerusalem một dặm sau ngày 7/10 chẳng khác nào cho al-Qaeda một nhà nước cách New York một dặm sau vụ 11/9”, ông cảnh báo.