Phạt 19 triệu tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở TP.HCM

Từ hình ảnh người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an TP.HCM đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính tài xế xe đầu kéo có hành vi vượt đèn đỏ.

Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo về lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT công an TP.HCM nhận được hình ảnh do người dân cung cấp về hành vi vi phạm (vượt đèn đỏ) xảy ra vào lúc 18h40 ngày 5/9 trên tuyến đường ĐT.744 thuộc xã Thanh An, TP.HCM của ôtô đầu kéo biển số 61C-607... kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 61R-061.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển ôtô đầu kéo nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ vào hình ảnh do người dân cung cấp và kết quả làm việc với lái xe vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.T.T. (SN 1986, ngụ phường Bình Cơ, TP.HCM) tài xế lái xe ôtô đầu kéo nêu trên về lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”. Với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT cho biết khi được người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một tài xế lái xe đầu kéo khác chạy sai làn đường và vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13.