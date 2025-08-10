Pháp: Phát hiện 15 người nhập cư trong xe tải đông lạnh

Ngày 9/8, giới chức Pháp đã giải cứu 15 người di cư Eritrea trốn một chiếc xe tải đông lạnh đang trên đường đến Anh. Những người này đã lên tiếng kêu cứu sau khi bị đông lạnh nhiều giờ.

Theo giới chức Pháp, những người di cư này đã trốn lên một xe vận chuyển rau củ đông lạnh để nhập cư vào Anh bất hợp pháp. Tài xế xe tải đã phát hiện những người này tại một trạm dừng chân trên đường cao tốc khi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ và đã báo cáo với lực lượng chức năng ở tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp.

Các nhân viên y tế sau đó đã phải điều trị chứng hạ thân nhiệt cho những người di cư này. Theo đó, 4 người di cư đã phải nhập viện, 4 người khác được xác định là trẻ vị thành niên đã được giao cho một hiệp hội chăm sóc. Nhóm người còn lại đã nhận được lệnh chính thức yêu cầu họ rời khỏi Pháp.

Mặc dù đã có các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại các cảng ở miền Bắc nước Pháp và tại đường hầm xuyên eo biển Manche, nhiều người di cư vẫn tìm mọi cách để vượt biên sang Anh.