Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Pháp: Phát hiện 15 người nhập cư trong xe tải đông lạnh

  • Chủ nhật, 10/8/2025 12:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 9/8, giới chức Pháp đã giải cứu 15 người di cư Eritrea trốn một chiếc xe tải đông lạnh đang trên đường đến Anh. Những người này đã lên tiếng kêu cứu sau khi bị đông lạnh nhiều giờ.

Theo giới chức Pháp, những người di cư này đã trốn lên một xe vận chuyển rau củ đông lạnh để nhập cư vào Anh bất hợp pháp. Tài xế xe tải đã phát hiện những người này tại một trạm dừng chân trên đường cao tốc khi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ và đã báo cáo với lực lượng chức năng ở tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp.

Các nhân viên y tế sau đó đã phải điều trị chứng hạ thân nhiệt cho những người di cư này. Theo đó, 4 người di cư đã phải nhập viện, 4 người khác được xác định là trẻ vị thành niên đã được giao cho một hiệp hội chăm sóc. Nhóm người còn lại đã nhận được lệnh chính thức yêu cầu họ rời khỏi Pháp.

Mặc dù đã có các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại các cảng ở miền Bắc nước Pháp và tại đường hầm xuyên eo biển Manche, nhiều người di cư vẫn tìm mọi cách để vượt biên sang Anh.

Tiểu thuyết về thảm kịch nhập cư

Tác phẩm hư cấu 25 độ âm của Thảo Trang kể về nhân vật Lam trên con đường vượt biên từ Nga tới Pháp và cuối cùng là Anh. Hành trình sinh tử được tái hiện chân thực và tàn khốc.

Hàn Quốc xoay trục sang nhập cư

Hàn Quốc đang thúc đẩy nhiều chương trình hỗ trợ hòa nhập trong bối cảnh cơ cấu dân số nước này thay đổi, song người nhập cư vẫn vấp phải những định kiến và phân biệt đối xử.

31:1855 hôm qua

Nam diễn viên Superman sắp trở thành đặc vụ ICE của ông Trump

Khi các cuộc truy quét nhập cư gia tăng chóng mặt trên khắp nước Mỹ, cựu “siêu nhân” Dean Cain tuyên bố anh sẽ sớm trở thành đặc vụ Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để "bảo vệ nước Mỹ".

15:53 7/8/2025

Một ngày bên trong 'cỗ máy trục xuất' tại Mỹ

Mỗi ngày, hàng chục người nhập cư bị đưa ra xét xử trong chuỗi phiên điều trần chóng vánh tại tòa án di trú, nơi số phận của họ có thể bị định đoạt chỉ sau vài phút.

10:31 26/7/2025

https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-phat-hien-15-nguoi-nhap-cu-trong-xe-tai-dong-lanh-20250810095942593.htm

Đài Trang/TTXVN

xe tải đông lạnh Pháp Đông lạnh Di cư Người nhập cư Kêu cứu Pháp

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý