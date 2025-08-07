Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam diễn viên Superman sắp trở thành đặc vụ ICE của ông Trump

  • Thứ năm, 7/8/2025 15:53 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Khi các cuộc truy quét nhập cư gia tăng chóng mặt trên khắp nước Mỹ, cựu “siêu nhân” Dean Cain tuyên bố anh sẽ sớm trở thành đặc vụ Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để "bảo vệ nước Mỹ".

Nam diễn viên Dean Cain trong phim Lois & Clark: Những Cuộc Phiêu Lưu Mới Của Siêu Nhân. Ảnh: Everett Collection Inc/Alamy.

Dean Cain, người từng thủ vai Siêu nhân trong loạt phim truyền hình đình đám Lois & Clark: Những cuộc phiêu lưu mới của Superman thập niên 1990, cho biết ông sẽ sớm tuyên thệ gia nhập lực lượng Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) - cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang mở rộng quy mô nhanh chóng dưới thời ông Trump, theo Guardian.

“Hiện tôi là phó cảnh sát trưởng tuyên thệ và là sĩ quan dự bị”, Cain chia sẻ trên chương trình Jesse Watters Primetime của Fox News tối 6/8 (giờ Mỹ).

“Tôi chưa từng là thành viên ICE, nhưng sau khi tôi chia sẻ một đoạn video tuyển dụng của họ lên Instagram và khi chương trình của anh đề cập đến nó thì mọi chuyện bùng nổ. Giờ đây, tôi đã trao đổi với một số quan chức ICE và tôi sẽ sớm tuyên thệ gia nhập lực lượng này”, nam diễn viên cho biết.

Phát biểu về lý do đưa ra quyết định, Cain nói: “Nước Mỹ được xây dựng bởi những người yêu nước dám đứng lên vì điều đúng đắn, dù điều đó có được ủng hộ hay không. Tôi tin rằng đây là điều đúng đắn”.

“Chúng ta đang có một hệ thống nhập cư thất bại. Quốc hội cần sửa nó. Nhưng trong khi chờ đợi, Tổng thống Trump đã vận động tranh cử với cam kết này và ông ấy đang thực hiện đúng những gì cử tri đã lựa chọn. Tôi cũng từng bầu cho ông ấy, và giờ tôi sẽ làm phần việc của mình để giúp ông ấy hoàn thành nó”.

Cain bày tỏ hy vọng nhiều người khác sẽ làm theo ông: “Tôi sẵn sàng hành động. Hy vọng rằng nhiều cựu sĩ quan, cựu nhân viên ICE sẽ đứng lên, giúp chúng ta đạt được chỉ tiêu tuyển dụng và bảo vệ đất nước”.

Lực lượng ICE dưới thời Tổng thống Trump đã tiến hành các cuộc bố ráp quy mô chưa từng có trên toàn nước Mỹ và đã dấy lên làn sóng phản đối tại nhiều bang.

Cơ quan này hiện đặt mục tiêu thực hiện tối thiểu 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, với phạm vi nhắm đến cả người không có giấy tờ hợp pháp, cư dân có tình trạng bảo vệ pháp lý và thậm chí cả công dân Mỹ - những người bị cuốn vào hệ thống trục xuất mà giới phê bình cho rằng ngày càng xem nhẹ quy trình pháp lý căn bản.

Gần đây, Dean Cain cũng gây chú ý khi chỉ trích bộ phim Superman mới là “quá thức tỉnh” (woke), sau khi đạo diễn James Gunn mô tả Superman là một nhân vật nhập cư.

Trả lời TMZ, Cain nói: “Hollywood định khiến Superman trở nên 'woke' đến mức nào nữa? Disney còn định thay đổi nàng Bạch Tuyết thế nào đây? Sao họ cứ phải biến đổi những nhân vật vốn đã tồn tại để phù hợp với thời thế?”.

“Chúng ta đều biết Superman là một người nhập cư, anh ta là một người ngoài hành tinh cơ mà”, ông nói tiếp. “‘Giấc mơ Mỹ’ vốn rất thân thiện với người nhập cư. Nhưng cũng phải có quy tắc. Phải có giới hạn, vì nước Mỹ không thể đón nhận mọi người. Nếu không có giới hạn, xã hội sẽ sụp đổ”.

Phương Linh

diễn viên Superman Donald Trump Mỹ Dean Cain siêu nhân lực lượng ICE ông Trump người nhập cư bảo vệ nước Mỹ

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

