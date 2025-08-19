Pháp đề xuất họp 4 bên về Ukraine, kêu gọi siết chặt trừng phạt Nga

Ngày 19/8, Tổng thống Pháp Macron đề xuất một hội nghị thượng đỉnh bốn bên liên quan đến quá trình đàm phán hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự hiện diện của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất một Hội nghị thượng đỉnh bốn bên với sự hiện diện của Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga và Ukraine để thảo luận về vấn đề an ninh lục địa. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp đa phương được tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cuộc gặp ba bên mà tổng thống Mỹ muốn tổ chức với các đối tác Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột phải nhanh chóng được tiếp nối bằng Hội nghị thượng đỉnh bốn bên với sự hiện diện của Liên minh châu Âu để thảo luận về vấn đề an ninh lục địa.

"Ý tưởng về một cuộc họp ba bên rất quan trọng vì đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiện tại. Tôi nghĩ rằng, trong quá trình này, chúng ta sẽ cần một cuộc họp bốn bên, bởi vì khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta đang nói về an ninh của toàn bộ lục địa châu Âu", ông nói.

Ngoài ra, cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đề cập đến việc cần thiết của một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa và bình công bằng thay vì bị ép buộc thỏa hiệp trước sức mạnh quân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đây không phải là điều kiện cần thiết để có thể "đi đến" một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp, ông Trump cho biết đã thảo luận cùng các lãnh đạo châu Âu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình được thiết lập.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh vấn đề này sẽ được các nước châu Âu triển khai với sự phối hợp từ phía Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hoan nghênh việc Mỹ sẽ "làm việc" với các nước châu Âu để "bảo đảm an ninh" cho người dân Ukraine, đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc nối lại các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi "tăng cường trừng phạt" với Nga nếu các cuộc đàm phán sắp tới thất bại.

"Tổng thống Trump tin tưởng vào khả năng đạt được thỏa thuận, và ông ấy cũng tin rằng Tổng thống Putin muốn một thỏa thuận hòa bình và tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng nếu tiến trình này bị bác bỏ, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng các lệnh trừng phạt sẽ phải được gia tăng và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ gây thêm áp lực buộc Nga phải quay trở lại bàn đàm phán".

Về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ của Kyiv, Tổng thống Pháp cho biết điều này không được thảo luận trong các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng bởi ưu tiên của châu Âu lúc này là các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ chủ đề của các cuộc họp song phương và đa phương trong thời gian sắp tới.

Ông Macron cũng khẳng định "an ninh của châu Âu đang bị đe dọa" trước sức mạnh của Nga. Chính vì vậy ông "muốn đưa châu Âu trở lại bàn đàm phán" với mục tiêu xây dựng một "kiến trúc an ninh mới".

Liên quan đến vấn đề triển khai các đảm bảo an ninh cho Ukraine, Tổng thống Pháp tuyên bố các đồng minh phương Tây sẽ nhanh chóng triển khai trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đồng minh phương Tây của Kyiv sẽ chính thức hóa các đảm bảo an ninh cho Ukraine "trong vòng 10 ngày tới" để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công phát sinh vào nước này trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Dù Moscow chưa đưa ra phản ứng trực tiếp trước những tuyên bố này, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov cho biết ông Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục các đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine và đang nghiên cứu đến khả năng tổ chức các cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao song phương.

Ông Ushakov nhấn mạnh lãnh đạo Mỹ và Nga vẫn liên lạc chặt chẽ về vấn đề Ukraine, đồng thời ca ngợi các nỗ lực cá nhân của Tổng thống Mỹ nhằm tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài cho Kyiv.

