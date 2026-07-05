Pháo hoa rực sáng bầu trời New York mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ

Người dân đứng xem pháo hoa tại thành phố New York. Trên khắp nước Mỹ , thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đang diễn ra, một số bang ở miền Tây nước Mỹ thậm chí phải hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa vì lo sợ cháy rừng lan rộng.

Tại Washington, giông bão đang gây ảnh hưởng đến các hoạt động mừng Quốc khánh trong tối 4/7 theo giờ địa phương. Dù có giông sét, Tổng thống Trump khẳng định kế hoạch thực hiện bài phát biểu tại công viên National Mall không thay đổi. Bên trong công viên, hoạt động sơ tán khỏi khu vực tượng đài đã diễn ra, nhưng sự kiện vẫn tiếp tục đón tiếp người dân vào trong công viên.

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Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.