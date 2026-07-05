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Thế giới

Pháo hoa rực sáng bầu trời New York mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ

  • Chủ nhật, 5/7/2026 10:22 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc bằng các cuộc diễu hành, hoạt động bắn pháo hoa và nhiều lễ hội diễn ra trên khắp đất nước.

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Pháo hoa trong chương trình mừng Quốc khánh tại thành phố New York, ngày 4/7.
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Pháo hoa rực sáng phía trên cầu Brooklyn tại thành phố New York.

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Người dân đứng xem pháo hoa tại thành phố New York. Trên khắp nước Mỹ, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đang diễn ra, một số bang ở miền Tây nước Mỹ thậm chí phải hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa vì lo sợ cháy rừng lan rộng.

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Tàu Juan Sebastián de Elcano của Tây Ban Nha tham gia cuộc diễu hành tàu thuyền buồm Sail 250 diễn ra tại cảng New York.

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Máy bay quân sự Mỹ bay qua mô hình cổng khải hoàn do Tổng thống Trump đề xuất tại Đại hội chợ tổ chức ở khu vực National Mall, Washington.

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Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện âm nhạc FIFA Fan Fest ở Miami, bang Florida, ngày 4/7.

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Tại Washington, giông bão đang gây ảnh hưởng đến các hoạt động mừng Quốc khánh trong tối 4/7 theo giờ địa phương. Dù có giông sét, Tổng thống Trump khẳng định kế hoạch thực hiện bài phát biểu tại công viên National Mall không thay đổi. Bên trong công viên, hoạt động sơ tán khỏi khu vực tượng đài đã diễn ra, nhưng sự kiện vẫn tiếp tục đón tiếp người dân vào trong công viên.

Người dân Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

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Nếu tài sản của người nghèo nhất và người giàu nhất nước Mỹ đều quy ra thành những tờ 1 USD rồi đem phủ lên mặt đất, khối tài sản ấy chênh lệch cỡ nào?

An Hòa

Mỹ Donald Trump Mỹ FIFA Fan Fest Cảng New York National Mall Lập quốc Thuyền buồm

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