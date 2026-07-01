Phản ứng đắt giá cho thấy đẳng cấp của Kane

Màn ăn mừng của tiền đạo Anthony Gordon sau khi chứng kiến đội trưởng Harry Kane sút tung lưới CHDC Congo đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Phút 86 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 2/7, Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo bằng pha xoay người dứt điểm quyết đoán. Người kiến tạo ở tình huống này là Anthony Gordon.

Ngay sau khi Kane lập công, Gordon lao tới ăn mừng đầy cảm xúc. Anh đập tay với đội trưởng "Tam sư", thể hiện sự nể phục dành cho người đàn anh vừa đưa tuyển Anh vượt qua thời khắc khó khăn nhất trước CHDC Congo.

Trang Touchline bình luận bàn thắng của Kane là "không thể tin nổi". Phản ứng đầy phấn khích của Gordon sau pha lập công của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich càng cho thấy giá trị đặc biệt của bàn thắng này.

Gordon ấn tượng với màn trình diễn của Kane.

Một lần nữa, Kane chứng minh giá trị của người đội trưởng tuyển Anh trong thời điểm đội nhà gặp bế tắc. Cú đúp vào lưới CHDC Congo cũng giúp chân sút sinh năm 1993 nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 12, cân bằng thành tích của huyền thoại Pele và vươn lên đứng thứ tám trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Kane tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu khi tập hợp toàn đội ngay trên sân để truyền lửa và động viên đồng đội trước chặng đường tiếp theo. Hình ảnh các cầu thủ chăm chú lắng nghe bài phát biểu của đội trưởng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đối thủ của tuyển Anh tại vòng 16 đội sẽ là Mexico, đội tuyển có lợi thế sân nhà khi được thi đấu trên "thánh địa" Estadio Azteca huyền thoại.

CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số 1-0 trước Anh Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.