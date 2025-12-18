Phản ứng của truyền thông Thái Lan sau thất bại của đội nhà

Nhiều tờ báo Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà để tuột tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 ngay trên sân nhà.

U22 Thái Lan để thua Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: Anh Tiến

Dù dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 sau hiệp một trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, Thái Lan vẫn để đối thủ lội ngược dòng trong phần còn lại của trận đấu. Đây cũng là trận chung kết SEA Games thứ ba liên tiếp mà bóng đá nam Thái Lan phải chấp nhận về nhì.

Bình luận về trận đấu, tờ Siam Sport giật tít: “Đội tuyển tan vỡ sau khi thua Việt Nam ở hiệp phụ, chỉ giành HCB”. Trong bài viết, tờ báo này cho rằng Thái Lan không thể duy trì sự tập trung cũng như lợi thế sau giờ nghỉ giữa hiệp, qua đó phải trả giá đắt.

Trong khi đó, Thairath nhấn mạnh việc đội tuyển Thái Lan tiếp tục thất bại ở đấu trường quen thuộc là SEA Games. Tờ báo này chỉ ra rằng người hâm mộ Thái Lan đã phải chờ đợi 8 năm kể từ lần gần nhất đội nhà giành HCV, và chuỗi chờ đợi ấy sẽ còn kéo dài sau thất bại vừa qua.

U22 Thái Lan không thể duy trì lợi thế dẫn trước. Ảnh: Anh Tiến

Sự thất vọng bao trùm cộng đồng người hâm mộ Thái Lan. Trên mạng xã hội, một fan viết: “Bao giờ Thái Lan mới trở lại như ngày xưa, bản lĩnh và lỳ lợm?”. Ý kiến khác cho rằng: “Chúng ta chỉ còn biết tự trách mình vì quá chủ quan”.

Một số CĐV khác cũng chỉ trích chiến thuật của HLV U22 Thái Lan Tawatchai Damrong-Ongtrakul, cho rằng đội tuyển đã chơi phòng ngự quá sớm, tạo điều kiện để U22 Việt Nam lật ngược thế cờ.

Thất bại này khiến bóng đá Thái Lan tiếp tục đối mặt với nỗi ám ảnh ở các trận chung kết. Trước đó, ở giải đấu cấp đội tuyển gần nhất hồi đầu năm nay là ASEAN Cup, “Voi chiến” cũng để thua Việt Nam trong trận đấu quyết định.

