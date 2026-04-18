Phản ứng của Tiểu Vy

  • Thứ bảy, 18/4/2026 22:58 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tiểu Vy đã có những chia sẻ với Quốc Trường về việc cô nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, Tiểu Vy bất ngờ trở thành cái tên gây bàn tán trên mạng xã hội, xuất phát từ việc người đẹp nói ấp úng ở một sự kiện. Không những nói ngập ngừng, Tiểu Vy thậm chí còn bối rối, cầu cứu người ngồi bên cạnh. Từ đây, dân mạng "đào" lại một số phỏng vấn trong quá khứ, cho rằng hoa hậu chưa có nhiều thay đổi sau 8 năm hoạt động showbiz.

Trước loạt ý kiến trái chiều, Tiểu Vy không lên tiếng. Tuy nhiên, thông qua clip mới của Quốc Trường, cô giải thích thời điểm đó đang mải nói chuyện với Thiều Bảo Trâm dẫn đến mất tập trung và bị cuống.

Sắc vóc của Tiểu Vy. Ảnh: FBNV.

Tiểu Vy bày tỏ cô cảm thấy buồn dù bản thân không khéo ăn nói, thậm chí nói dở. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp nên ghi nhận những góp ý để thay đổi.

Đây không phải lần đầu tiên nàng hậu gây tranh luận về vấn đề ứng xử. Người đẹp từng phản hồi những ý kiến trái chiều trên mạng: "Ai nói xấu tôi, tôi biết hết đó nhé. Nhưng tôi không giận bạn đâu, vì bạn còn che giấu sự hiện diện của mình. Tôi tích cực lắm, đôi khi tôi làm bạn ghét, khó chịu. Cho tôi xin lỗi vì tôi không thể làm hài lòng hết tất cả và tôi cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi, hoàn hảo hết 100%, nhưng tôi đang cố gắng tốt hơn từng ngày đó".

Tiểu Vy sinh năm 2000, giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 30. Vài năm nay, cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh, tham gia một số phim. Trong đó, được chú ý nhất đến nay là vai nữ chính trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, đóng cùng Quốc Anh.

Minh Hạo

Tiểu Vy Trấn Thành Trần Tiểu Vy hoa hậu

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

