Chuyện gì xảy ra với Liz Kim Cương

Trong vài năm trở lại đây, Liz Kim Cương phát hành những MV được đầu tư về hình ảnh. Tuy nhiên, các dự án của cô đều có thành tích ảm đạm.

“Liz Kim Cương là một trong những ca sĩ có thực lực, giọng ổn, nhảy ổn. Chỉ thiếu mỗi công ty đẩy mạnh truyền thông và một bài hit”, là bình luận xuất hiện đầu tiên dưới MV mới nhất của Liz Kim Cương. Nữ ca sĩ cũng nhấn thích bình luận này, như một cách thừa nhận phần nào thực trạng sự nghiệp hiện tại.

Liz Kim Cương vừa trở lại với MV Ưu tiên hay ưu phiền thuộc thể loại ballad buồn. Thể loại này quen thuộc và an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cởi mở, tìm tòi nhiều xu hướng mới, lựa chọn này dường như chưa đủ sức tạo đột phá. Sau 3 ngày phát hành, MV đạt hơn 700.000 lượt xem - con số khiêm tốn nếu đặt trong mặt bằng chung.

Khó khăn ngày trở lại

Xuất phát điểm là một ca sĩ được đào tạo theo mô hình Kpop, từng có thời gian hoạt động và rèn luyện tại Hàn Quốc, Liz Kim Cương sở hữu nền tảng kỹ năng tương đối toàn diện. Không chỉ có ngoại hình đẹp, nữ ca sĩ còn lợi thế trình diễn và vũ đạo. Trong khi đó, giọng hát tương đối ổn định.

Tuy nhiên, hành trình solo của cô lại cho thấy sự loay hoay trong định hướng. Nữ ca sĩ dường như chưa tìm được lời giải giữa việc theo đuổi ballad để tiếp cận số đông hay phát huy thế mạnh trình diễn, vũ đạo. Bởi thế, nhiều năm hoạt động qua, Liz Kim Cương vẫn chưa thực sự bứt phá ở thị trường âm nhạc.

Thực tế, ca khúc được biết đến rộng rãi nhất của cô vẫn là Giữa chúng ta có khác biệt to lớn. Sản phẩm này đã cán mốc hơn 100 triệu lượt xem, song được phát hành từ 5 năm trước và là bản song ca với Trịnh Thăng Bình, không phải dự án cá nhân. Do đó, có lẽ đã đến lúc nữ ca sĩ cần bước tiến của riêng mình để định hình tên tuổi rõ rệt hơn trên thị trường âm nhạc.

Liz Kim Cương đều tư cho MV mới nhưng chưa nhận được tín hiệu khả quan. Ảnh: FBNV.

Với dự án mới Ưu tiên hay ưu phiền, có thể thấy Liz Kim Cương hướng tới chiều sâu cảm xúc với tư duy kể chuyện. Bài hát xoay quanh những mối quan hệ lửng lơ, không có câu trả lời rõ ràng với giai điệu chậm rãi, buồn bã. Phần hình ảnh được ê-kíp đầu tư với 2 gam màu chính là đỏ và xanh, tượng trưng cho 2 trạng thái cảm xúc đối lập.

Màu đỏ đại diện cho sự cuồng nhiệt, quyến rũ trong tình yêu nhưng cũng đầy giằng xé khi nhân vật nữ nhận ra mình không phải ưu tiên của đối phương nhưng lại không đủ dũng khí rời đi. Trong khi đó, màu xanh xuất hiện ít hơn, như khoảng lặng thể hiện sự đón nhận bình thản của cô. Tổng thể MV mang tính thẩm mỹ cao, nhiều khung hình đậm chất điện ảnh.

Dẫu vậy, phần âm nhạc lại bị đánh giá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Giai điệu không có cao trào rõ rệt, đoạn điệp khúc chưa đủ bắt tai, trong khi cách xử lý của Liz Kim Cương vẫn mang màu sắc quen thuộc, thậm chí khá cũ kỹ, sến và chưa tạo được sự khác biệt so với các sản phẩm trước. Đây được xem là lý do ca khúc khó trở thành hit.

Với khoảng 700.000 lượt xem sau 3 ngày đăng tải, dự án lần này của nữ ca sĩ đang có thành tích tương đối ảm đạm.

Sự nghiệp lận đận

Hành trình sự nghiệp của Liz Kim Cương đã trải qua nhiều biến động. Cô ra mắt trong nhóm Lime - dự án được đào tạo theo mô hình Hàn Quốc - nhưng nhóm tan rã khi chưa tạo được dấu ấn.

Năm 2020, cô gia nhập công ty của Trịnh Thăng Bình và có nhiều sản phẩm hợp tác với nam ca sĩ này. Nổi bật nhất là Giữa chúng ta có khác biệt to lớn. Tuy nhiên, chuyện được quan tâm nhiều hơn cả là tình cảm giữa cô với Trịnh Thăng Bình. Hai người từng thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng đã chia tay vì không phù hợp về tính cách.

Đến cuối 2023, công ty BPRO Entertainment của Trịnh Thăng Bình thông báo chấm dứt hợp đồng với Liz Kim Cương. BPRO Entertainment cho biết Liz Kim Cương muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Liz Kim Cương có ngoại hình sáng, kỹ năng trình diễn tốt nhưng vẫn chưa thể bứt phá. Ảnh: FBNV.

Trong vài năm qua, cô cũng thử nghiệm với những màu sắc khác qua các ca khúc như Càng biết càng đau hay Khó mở dễ đóng. Tuy nhiên, việc thay đổi chưa đủ mạnh để tạo cú hích, trong khi sản phẩm của cô cũng chưa phù hợp thị hiếu số đông. Kết quả là trong khoảng 3 năm trở lại đây, Liz Kim Cương chưa có MV nào vượt mốc 1 triệu lượt xem. Đây là tình trạng đáng lo trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Năm 2024, Liz Kim Cương có MV Cinderella đi bar, được đầu tư chỉn chu nhưng lượt xem không cao. Đến nay, MV chỉ đạt hơn 300.000 lượt xem.

Tới cuối 2024, giọng ca sinh năm 1993 tiếp tục ra mắt MV Tình yêu không như phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, sản phẩm nhạt nhòa về cả âm nhạc và hình ảnh dẫn đến cũng thất bại. MV này hiện chỉ đạt hơn 500.000 lượt xem.

Cô từng được kỳ vọng tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên và có cơ hội bứt phá nhưng đáng tiếc sau đó lại không có tên trong danh sách cuối cùng.

Mới đây, khi được nhận xét sự nghiệp lận đận, ca khúc mới thất bại, ca sĩ cho biết cô không quá áp lực hay đặt nặng việc phải chạy đua thành tích. Dù vậy, Liz Kim Cương có chút chạnh lòng khi nghe được những nhận xét như "lận đận trong sự nghiệp" hay bị nhắc tên kèm người cũ.

"Nhiều lúc tôi cũng đã suy nghĩ về điều này. Nhưng thay vì than thân trách phận, tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình đừng nản chí và từ bỏ thì rồi khi thời điểm thích hợp mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Còn việc bị 'gắn tên' với ai hay trong tình huống như thế nào với tôi cũng không quan trọng. Ưu tiên của tôi là tập trung vào bản thân, làm tốt công việc của mình và sống đúng với lý tưởng đạo đức và làm nghề nghiêm túc để cống hiến các sản phẩm thật hay tới khán giả", cô chia sẻ.