Phản ứng của Palmer trước tin đồn gia nhập MU

Cole Palmer khẳng định anh không có ý định rời Chelsea, bất chấp những tin đồn liên hệ với Manchester United trong thời gian gần đây.

Palmer lên tiếng về MU.

“Tôi đến MU ư? Sao ai cũng thích nói những chuyện tầm phào vậy?”, Palmer tuyên bố, thể hiện sự mệt mỏi với những tin đồn vô căn cứ. Phát ngôn này không chỉ là lời phủ nhận rõ ràng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết của anh với Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Tiền vệ tấn công người Anh tận hưởng giai đoạn ổn định nhất kể từ khi đặt chân đến Stamford Bridge, cả về phong độ chuyên môn lẫn tinh thần. Trên sân cỏ, Palmer đang chứng minh vì sao anh cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Tiền vệ 22 tuổi ngày càng tự tin trong lối chơi, di chuyển linh hoạt giữa các tuyến và trở thành một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng nhất của Chelsea. Ban huấn luyện đánh giá cao sự trưởng thành trong cách ra quyết định và tầm ảnh hưởng ngày càng rõ nét của anh lên lối chơi chung.

Một yếu tố then chốt khác là sự ủng hộ công khai của Palmer dành cho HLV Liam Rosenior. Anh khẳng định tin tưởng vào dự án hiện tại và cho rằng môi trường tại Chelsea cho phép mình phát triển ổn định, không bị cuốn vào áp lực thay đổi liên tục.

Về phía Chelsea, CLB cũng không có bất kỳ ý định nào để Palmer ra đi. Anh được xem là nhân tố chiến lược cho tương lai dài hạn.