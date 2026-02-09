Chelsea lo lắng vì bình luận của Bruno Fernandes

Một bình luận của Bruno Fernandes trên mạng xã hội khiến tin đồn Manchester United quan tâm tới Cole Palmer nóng trở lại.

Bruno Fernandes hâm nóng tin đồn MU chiêu mộ Cole Palmer. Ảnh: Reuters.

Những liên hệ giữa Manchester United và Cole Palmer chưa bao giờ lắng xuống, nhất là khi Palmer được biết đến là người hâm mộ Man United từ nhỏ. Gần đây, các nguồn tin cho rằng tiền vệ tấn công này cảm thấy chưa thực sự hài lòng tại Chelsea, làm dấy lên suy đoán về khả năng anh tìm đường trở lại miền Bắc nước Anh.

Trước đó, HLV Chelsea Liam Rosenior lên tiếng trấn an, khẳng định Cole Palmer vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng và sẽ tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, những phát biểu này chưa đủ để dập tắt đồn đoán, đặc biệt sau động thái mới nhất từ đội trưởng Man United.

Sau khi ghi hat-trick trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Wolves đêm 7/2 ở vòng 25 Premier League, Cole Palmer đăng tải bài viết với dòng trạng thái "Cứ tận hưởng thôi" trên Instagram.

Bruno Fernandes nhanh chóng xuất hiện trong phần bình luận, để lại lời khen ngắn gọn: "Một cầu thủ đẳng cấp". Bình luận này lập tức thu hút sự chú ý, bởi Fernandes và Palmer đang là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa này.

Cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand cũng tham gia thảo luận với nhận xét “Đẳng cấp”, nhấn mạnh trình độ chơi bóng rất cao của tiền vệ Chelsea.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng hiện tại của Fernandes còn thời hạn đến năm 2027, đặt INEOS vào thế phải cân nhắc giữa việc gia hạn hoặc lên phương án thay thế dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Cole Palmer được xem là một trong những gương mặt có thể kế nhiệm vai trò sáng tạo nếu Man United chia tay Fernandes.

