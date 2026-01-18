Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Mourinho về việc trở lại Real

  • Chủ nhật, 18/1/2026 16:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huấn luyện viên Jose Mourinho lên tiếng phủ nhận những tin đồn liên hệ ông với việc trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, mang về chức vô địch La Liga và Copa del Rey.

Trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua khủng hoảng sau khi sa thải Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền, Mourinho dứt khoát từ chối mọi tin đồn trở lại.

Phát biểu sau trận Benfica thắng Rio Ave 2-0 tại giải VĐQG rạng sáng 18/1, Mourinho hài hước xen lẫn mỉa mai: "Trở lại Real Madrid? Đừng đưa tôi vào những bộ phim dài tập. Có những bộ phim hay, nhưng chúng rất dài. Nếu bạn bỏ lỡ 1 hoặc 2 tập, bạn sẽ mất hết mạch truyện. Đừng tính tôi vào, vì tôi không xem phim dạng đó".

Theo A Bola, lời bình luận này của Mourinho cho thấy ông không muốn liên quan đến Real lúc này, và xem việc trở lại CLB La Liga là thiếu thực tế.

Phát ngôn của Mourinho xuất hiện giữa lúc một số nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ chủ tịch Florentino Perez coi "Người đặc biệt" là lựa chọn hàng đầu để dẫn Real. Perez chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn. Kế hoạch trọng tâm của Perez là đưa Mourinho trở lại, để đánh bại Barcelona của Hansi Flick.

Tuy nhiên, Mourinho cho rằng ông đang dẫn dắt Benfica và tập trung vào công việc hiện tại. Lời từ chối dứt khoát dập tắt hy vọng của một bộ phận người hâm mộ và giới truyền thông mong muốn cựu HLV MU trở lại Bernabeu để ổn định tình hình.

Dẫu vậy, tương lai của Mourinho tại Benfica cũng không có gì chắc chắn. Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng. Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần.

Sai lầm 18 triệu bảng và bài toán Casemiro của MU

Một điều khoản gia hạn tự động đang biến hợp đồng của Casemiro thành gánh nặng tài chính mà MU buộc phải nhìn thẳng và xử lý dứt điểm.

3 giờ trước

Khoảnh khắc phút 62 nói lên đẳng cấp Lisandro Martinez

Trong chiến thắng derby trước Manchester City, Lisandro Martinez không chỉ khóa chặt Erling Haaland mà còn biến những lời chỉ trích trước trận thành bằng chứng cho đẳng cấp và bản lĩnh của mình.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

