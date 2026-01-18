Phản ứng của Mourinho về việc trở lại Real

Huấn luyện viên Jose Mourinho lên tiếng phủ nhận những tin đồn liên hệ ông với việc trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, mang về chức vô địch La Liga và Copa del Rey.

Trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua khủng hoảng sau khi sa thải Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền, Mourinho dứt khoát từ chối mọi tin đồn trở lại.

Phát biểu sau trận Benfica thắng Rio Ave 2-0 tại giải VĐQG rạng sáng 18/1, Mourinho hài hước xen lẫn mỉa mai: "Trở lại Real Madrid? Đừng đưa tôi vào những bộ phim dài tập. Có những bộ phim hay, nhưng chúng rất dài. Nếu bạn bỏ lỡ 1 hoặc 2 tập, bạn sẽ mất hết mạch truyện. Đừng tính tôi vào, vì tôi không xem phim dạng đó".

Theo A Bola, lời bình luận này của Mourinho cho thấy ông không muốn liên quan đến Real lúc này, và xem việc trở lại CLB La Liga là thiếu thực tế.

Phát ngôn của Mourinho xuất hiện giữa lúc một số nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ chủ tịch Florentino Perez coi "Người đặc biệt" là lựa chọn hàng đầu để dẫn Real. Perez chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn. Kế hoạch trọng tâm của Perez là đưa Mourinho trở lại, để đánh bại Barcelona của Hansi Flick.

Tuy nhiên, Mourinho cho rằng ông đang dẫn dắt Benfica và tập trung vào công việc hiện tại. Lời từ chối dứt khoát dập tắt hy vọng của một bộ phận người hâm mộ và giới truyền thông mong muốn cựu HLV MU trở lại Bernabeu để ổn định tình hình.

Dẫu vậy, tương lai của Mourinho tại Benfica cũng không có gì chắc chắn. Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng. Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần.