Phản ứng của CĐV Đông Nam Á về lá thăm của Olympic Việt Nam

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 trưa 23/7 tại Nhật Bản mang đến những cảm xúc trái chiều cho cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Các bảng đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: The Asean Football

Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) vừa chính thức công bố kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Olympic Việt Nam nằm tại bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Đáng chú ý, danh sách bảng đấu lần này thiếu vắng hai đại diện mạnh của khu vực là Indonesia và Malaysia, dẫn đến những cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn thể thao Đông Nam Á.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự lạc quan về cơ hội đi tiếp. Đa phần ý kiến cho rằng bảng C khá thuận lợi khi chỉ có Uzbekistan là đối thủ vượt trội.

Tài khoản Anusorn Phungsuk nhận định: "Bảng đấu của Việt Nam là dễ dàng nhất", trong khi người dùng Tu Nguyen khẳng định đây là một "nhánh đấu thuận lợi cho Việt Nam".

Ngược lại, một số cổ động viên Philippines lại tỏ ra đầy tự tin, điển hình như tài khoản Ju Li Us dự đoán đầy thách thức: "Vietnam 0 - 2 Philippines".

Sự vắng mặt của Indonesia trở thành tâm điểm của những màn "khẩu chiến". Nhiều bình luận từ phía người hâm mộ Việt Nam mang tính châm biếm như: "Indo và Mã Lai ở nhà xem TV" hay "Indonesia đang trốn trong hang rồi".

Phía ngược lại, cổ động viên các nước láng giềng bày tỏ sự khó hiểu về tiêu chí tham dự. Tài khoản Ben Azri đặt câu hỏi: "Tại sao không có Malaysia hay Indonesia nhưng lại có Philippines?". Một số ý kiến khác còn mỉa mai chính sách nhập tịch của Indonesia bằng cách gọi họ là "InDoNetherlands" hoặc "Belandasia".

Olympic Việt Nam nằm ở bảng C ASIAD 2026. Ảnh: Minh Chiến

Trong khi bảng C được coi là dễ thở, cộng đồng quốc tế lại đổ dồn sự chú ý vào bảng D, nơi quy tụ ba "ông lớn" Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.

Đây được nhiều người hâm mộ gọi là "Bảng đấu tử thần" (Group of Death) với dự báo về những màn đối đầu kịch tính ở đẳng cấp World Cup.

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ 15/9 đến 3/10, trong khi nội dung bóng đá nữ khởi tranh từ 14/9 đến 2/10. Điều lệ môn bóng đá nam ASIAD 2026 quy định các đội tuyển sẽ sử dụng lứa U23, được kèm thêm 3 cầu thủ quá tuổi vào danh sách đăng ký.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.