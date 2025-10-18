Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Brooklyn Beckham khi được hỏi về mẹ

  • Thứ bảy, 18/10/2025 21:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Brooklyn vắng mặt trong buổi công chiếu phim tài liệu quan trọng của mẹ. Thậm chí, anh còn gây tranh cãi khi né tránh câu hỏi về bà tại một sự kiện ở New York.

Theo Daily Mail, Victoria Beckham mới đây đã tổ chức buổi chiếu đặc biệt cho bộ phim tài liệu mới của mình tại London, với sự tham dự của chồng - cựu danh thủ David Beckham - và ba người con là Romeo, Cruz và Harper. Sự kiện được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nhà thiết kế 51 tuổi.

Trong bài phát biểu tại buổi công chiếu, Victoria lần hiếm hoi nhắc tới con trai cả: “Cảm ơn chồng tôi vì đã thuyết phục tôi thực hiện bộ phim này. Cảm ơn các con - Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper - vì luôn là nguồn động lực của tôi”.

Tuy nhiên, như nhiều lần trước, Brooklyn Beckham và vợ anh, Nicola Peltz, tiếp tục vắng mặt.

Brooklyn anh 1

Brooklyn né tránh các câu hỏi về mẹ. Ảnh: Daily Mail.

Cùng thời điểm, Brooklyn xuất hiện tại sự kiện ẩm thực Blue Moon Burger Bash 2.0 ở New York, nơi anh đồng tổ chức cùng đầu bếp nổi tiếng Rachael Ray. Khi được phóng viên Daily Mail hỏi về cảm nhận đối với bộ phim tài liệu của mẹ - trong đó anh và vợ có xuất hiện ngắn - Brooklyn im lặng, quay người rời đi, dù trước đó vẫn thoải mái trả lời các câu hỏi khác.

Phản ứng này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc Brooklyn né tránh câu hỏi về phản ánh rõ rệt mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa anh và gia đình Beckham trong thời gian qua.

Trong bộ phim, Brooklyn và Nicola chỉ xuất hiện thoáng qua trong hậu trường Tuần lễ Thời trang Paris 2024, khi Victoria chia sẻ về mong muốn khiến gia đình tự hào. Phần lớn nội dung tập trung vào David Beckham cùng ba người con còn lại.

Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham vẫn chưa được cải thiện kể từ sau đám cưới của anh và Nicola năm 2022. Một số dấu hiệu rạn nứt được cho là xuất phát từ những bất đồng trong quá trình tổ chức hôn lễ. Từ đó, Brooklyn ít xuất hiện trong các dịp sum họp gia đình, vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của cha và không gửi lời chúc mừng sinh nhật em trai Romeo.

Các nguồn tin cho biết Victoria rơi vào tâm trạng buồn bã khi con trai cả đứng hẳn về phía vợ và xa cách gia đình.

Trước đó, Brooklyn cũng tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân với Nicola tại Mỹ mà không mời cha mẹ và các em. Trong bài phát biểu, anh chỉ nhắc đến Nicola cùng gia đình Peltz, hoàn toàn bỏ qua David và Victoria.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Khi gia đình không còn là mái ấm Tiến sĩ Tâm lý học Sherrie Campbell bóc trần sự thật về gia đình độc hại và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển tâm sinh lý của những đứa trẻ. Nếu sinh ra trong một gia đình độc hại, bạn cần phải biết cách điều chỉnh tâm lý, loại bỏ những điều tiêu cực mà bản thân bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong gia đình.

Minh An

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

