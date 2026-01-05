Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của ban lãnh đạo MU đối với Amorim

  • Thứ hai, 5/1/2026 16:15 (GMT+7)
Chỉ vài giờ sau màn họp báo căng thẳng ở trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm 4/1, tương lai của Ruben Amorim tại MU bị đặt vào trạng thái báo động.

Amorim đứng trước nguy cơ bị MU sa thải.

Theo talkSPORT, chiếc ghế của HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu trở nên lung lay, trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông và thượng tầng CLB xuất hiện những vết rạn nghiêm trọng.

Trận hòa tại Elland Road đánh dấu hai vòng liên tiếp MU không thắng. Tuy nhiên, thay vì nói về chuyên môn, Amorim lại khiến dư luận dậy sóng bằng những phát biểu mang tính đối đầu trực diện với ban lãnh đạo.

Trong buổi họp báo, Amorim nhấn mạnh ông đến Old Trafford với tư cách nhà quản lý chứ không phải HLV trưởng, ngầm yêu cầu quyền lực lớn hơn trong định hướng đội bóng. Nhà cầm quân 40 tuổi thậm chí đề cập khả năng ra đi, đồng thời nhắc tên Antonio Conte, Thomas Tuchel và Jose Mourinho như một thông điệp ẩn ý.

Theo talkSPORT, phát ngôn này đẩy mâu thuẫn nội bộ lên đỉnh điểm. Mối quan hệ giữa Amorim và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox được cho là đã đổ vỡ, đặc biệt sau khi ban lãnh đạo yêu cầu ông linh hoạt hơn về chiến thuật. Trong trường hợp xảy ra cuộc đấu tranh quyền lực, CEO Omar Berrada sẽ đứng về phía Wilcox.

Bên cạnh đó, Amorim còn tỏ ra thất vọng vì những cam kết tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không được thực hiện. MU hiện hướng tới một kỳ chuyển nhượng yên ắng, trong khi mục tiêu Antoine Semenyo nhiều khả năng sẽ rơi vào tay Manchester City.

Những hoài nghi trong phòng họp thượng tầng ngày càng lớn, đặc biệt sau cách Amorim đóng băng Kobbie Mainoo trên ghế dự bị mùa này. Tất cả đang khiến tương lai của ông tại Old Trafford trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

