Phán quyết vụ Lynda Trang Đài trộm cắp ở Mỹ

Tòa án Quận Cam vừa ra thông báo cuối cùng về vụ ca sĩ Lynda Trang Đài có hành vi trộm cắp tại Mỹ.

Ngày 13/10 (giờ địa phương), thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ), đăng thông báo về kết quả buổi tuyên án vụ Lynda Trangdai Le Ngo (Lynda Trang Đài) có hành vi trộm cắp tại Mỹ. Lynda Trang Đài không xuất hiện tại phiên tòa. Luật sư của cô đại diện để nghe phán quyết.

Theo phán quyết, Lynda Trang Đài có hành vi phạm tội nhưng không bị kết án hình sự. Cô buộc phải nộp án phí là 223 USD cùng phí tố tụng 50 USD trước ngày 12/12. Nếu Lynda Trang Đài hoàn thành các nội dung nói trên, vụ án có thể khép lại, không để lại án tích.

Lynda Trang Đài.

Trước đó, Lynda Trang Đài đệ trình văn bản Không chống lại cáo buộc (Plea of No Contest In Absentia) lên tòa án vào ngày 6/10 (giờ địa phương).

Văn bản được Lynda Trang Đài và đại diện pháp lý của ca sĩ là luật sư Josephine Arroyo trao đổi, thống nhất.

Trong văn bản, Lynda Trang Đài cho biết không chống lại cáo buộc trộm cắp. Cô hiểu mức án có thể đối diện là 1 năm tù giam và số tiền phạt không quá 1.000 USD .

Lynda Trang Đài vướng cáo buộc tội trộm cắp tài sản vào đầu tháng 1. Theo biên bản làm việc của Sở Cảnh sát Orlando (Florida, Mỹ), ngày 4/1, Lynda Trang Đài vào một cửa hàng Gucci ở The Mall at Millenia (Orlando) và mua hai chai nước hoa.

Sau đó, Lynda Trang Đài lấy thêm một ốp AirPods có giá 330 USD và để dưới ví. Sau đó, bà rời khỏi cửa hàng mà không thanh toán món đồ nói trên.

Đến ngày 5/1, khi quay lại cửa hàng, Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ. Tại trụ sở cảnh sát, Lynda Trang Đài khai rằng đã thử ốp nhưng không vừa với chiếc AirPods nên đã bỏ món đồ xuống quầy thanh toán.

Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera tại cửa hàng, cảnh sát phát hiện Lynda Trang Đài lấy ốp AirPods và không đặt lên quầy. Lynda Trang Đài giải thích thời điểm ấy, bà vội nên ném chiếc ốp xuống.

Lynda Trang Đài sau đó bị giam tại Nhà tù quận Cam. Hồ sơ vụ án được nộp lên Tòa án Hình sự Orlando. Ngày 6/1, bà đóng tiền tại ngoại 1.000 USD . Ngày 21/1, phiên điều trần bị hủy bỏ.