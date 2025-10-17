Phán quyết bất ngờ trong vụ ly hôn 1 tỷ USD của tỷ phú Hàn Quốc

Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa bác bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới trong vụ ly hôn của người đứng đầu tập đoàn SK, tỷ phú Chey Tae-won.

Tỷ phú người Hàn Quốc Chey Tae-won và bà Roh So-young. Ảnh: Yonhap

Trước đó, ông Chey được tòa yêu cầu bồi thường cho vợ cũ khoản tiền 1,38 nghìn tỷ won ( 1 tỷ USD ) trong quá trình phân chia tài sản khi ly hôn. Khoản tiền bồi thường kếch xù khiến vụ ly hôn này được giới truyền thông Hàn Quốc gọi là "vụ ly hôn thế kỷ".

Ông Chey là người đứng đầu tập đoàn SK, vợ cũ của ông - bà Roh So-young - là con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo.

Cuộc hôn nhân của ông Chey và bà Roh rạn nứt sâu sắc trong năm 2015, sau khi ông Chey thừa nhận có con riêng với người tình.

Khi quá trình ly hôn được tiến hành tại một tòa án ở Seoul trong năm 2024, số tiền bồi thường 1,38 nghìn tỷ won được tòa đưa ra khi ấy từng gây sửng sốt trong dư luận Hàn Quốc. Đây được xem là số tiền bồi thường lớn nhất từng thấy trong lịch sử các vụ ly hôn tại Hàn Quốc.

Theo lý giải của tòa án khi ấy, khoản đầu tư 30 tỷ won của ông Roh Tae-woo, cha của bà Roh So-young, vào tập đoàn SK Group đã giúp tập đoàn phát triển. Vì vậy, đây có thể xem là sự đóng góp gián tiếp của bà Roh So-young vào khối tài sản chung khi còn sống trong hôn nhân với ông Chey. Dù vậy, ông Chey không đồng tình với kết luận này và tiếp tục đưa vụ việc lên tòa án cấp cao hơn.

Ngày 16/10 vừa qua, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra kết luận sau cùng về vụ ly hôn. Theo đó, khoản tiền đầu tư mà ông Roh Tae-woo từng gửi vào tập đoàn SK Group đến từ việc nhận hối lộ, đây là nguồn tiền bất hợp pháp, vì vậy, không thể xem khoản “đầu tư” này là một sự đóng góp chính đáng từ phía bà Roh So-young vào khối tài sản chung của bà và ông Chey.

Sau cùng, Tòa án Tối cao chỉ giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới về khoản trợ cấp 2 tỷ won ( 1,4 triệu USD ) mà ông Chey cần gửi cho bà Roh sau khi ly hôn.

Ngay sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao được đưa ra, cổ phiếu của tập đoàn SK Group sụt giảm 5,4% trong ngày 16/10. Dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng đây chỉ là hiệu ứng ngắn hạn và sẽ không tạo nên biến động lớn tại tập đoàn SK Group.

Hiện tại, tỷ phú Chey Tae-won nắm quyền quản lý những công ty con trọng điểm của tập đoàn như SK Telecom, SK Square và SK Innovation.

Hoạt động kinh doanh của tập đoàn SK trải rộng trên nhiều lĩnh vực như viễn thông, năng lượng, dược phẩm và công nghiệp bán dẫn.