Phần Lan săn đón nhân sự cao cấp của Việt Nam

Việt Nam đang là một trong những quốc gia có số lượng chuyên gia chuyển tới Phần Lan làm việc cao nhất.

Phần Lan mong muốn thu hút nhiều hơn các chuyên gia người Việt Nam dịch chuyển lao động. Ảnh minh hoạ: Unsplash.

Trong bối cảnh Phần Lan đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam nổi lên như một đối tác chiến lược đầy tiềm năng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan, bà Phạm Thị Thanh Bình, hiện có gần 16.000 người Việt đang làm việc, sinh sống và học tập tại quốc gia Bắc Âu này. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có số lượng chuyên gia chuyển tới Phần Lan làm việc cao nhất.

Chương trình “Khám phá Phần Lan” (Discover Finland) vừa ra mắt được kỳ vọng giúp các chuyên gia Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ dịch chuyển lao động tới Phần Lan.

Thông qua các mô-đun học trực tuyến linh hoạt và các buổi huấn luyện chuyên sâu với các chuyên gia trong ngành, chương trình trang bị cho các chuyên gia cấp trung và cấp cao những kiến thức cần thiết về văn hóa, nghề nghiệp và thực tiễn để phát triển trong thị trường lao động Phần Lan.

Theo bà Lê Vân Anh, Giám đốc Nhân tài tại Work in Finland, về nhu cầu nhân lực, hiện quốc gia này cần nhiều nhóm lao động khác nhau. Đối tượng trọng tâm của các chương trình là các doanh nhân khởi nghiệp, chuyên gia lành nghề, chuyên gia cao cấp và nhà nghiên cứu.

Ngoài ra, Phần Lan cũng đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận lao động phổ thông để làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và nông trại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn. Dù vậy, vẫn có những lo ngại liên quan đến vấn đề “chảy máu chất xám”.

Nhận định về vấn đề này, bà Vân Anh cho rằng nhìn về dài hạn, việc lao động Việt Nam làm việc và học tập tại Phần Lan sẽ mở ra cơ hội kết nối kinh doanh và sau đó có thể đóng góp ngược trở lại cho Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hoặc chuyển giao kinh nghiệm.

“Các chuyên gia Việt Nam đã và đang là một phần quan trọng của lực lượng lao động quốc tế tại Phần Lan. Thông qua dự án này, chúng tôi không chỉ chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp mà còn đảm bảo các chuyên gia được chuẩn bị tốt nhất cho một quá trình dịch chuyển suôn sẻ và thành công lâu dài”, bà Laura Lindeman, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng đơn vị Work in Finland tại Business Finland, cho biết.

“Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy trong hợp tác nhân tài, và với sáng kiến này, chúng tôi mong muốn củng cố mối quan hệ đó hơn nữa", vị này nói thêm.