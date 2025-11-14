Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thế giới

Lực sĩ Phạm Văn Mách tiếp tục viết nên kỳ tích ở tuổi 49 khi giành HCV hạng cân 55 kg nam tại giải vô địch thể hình và Fitness thế giới 2025.

Phạm Văn Mách vô địch thế giới lần thứ 7 ở tuổi 49. Ảnh: FBNV.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch thể hình và Fitness thế giới 2025 tại đảo Batam (Indonesia) chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của lực sĩ Phạm Văn Mách. Ở tuổi 49, tượng đài của thể hình Việt Nam một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi giành HCV hạng cân 55 kg nam, danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 7 trong sự nghiệp của anh.

Trong suốt gần ba thập kỷ thi đấu, Phạm Văn Mách vẫn duy trì khát khao, kỷ luật và phong độ hiếm có. Bước ra "sân khấu Batam", anh thể hiện sự sắc nét ở từng nhóm cơ, kỹ thuật tạo dáng hoàn hảo và bản lĩnh của một nhà vô địch kỳ cựu. Chiến thắng này không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn truyền cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ của thể hình Việt Nam.

Không chỉ “kiến càng”, đoàn Việt Nam còn có ngày mở màn bùng nổ với ba tấm HCV khác. Nguyễn Thị Kim Dung giành HCV nội dung thể hình cổ điển nữ sau phần thi vượt trội về hình thể và độ hài hòa. Ở hạng cân 65 kg nam, Phan Huỳnh Đức mang về HCV với màn trình diễn mạnh mẽ, trong khi Hồ Huy Bình khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng HCV ở hạng cân 70 kg nam.

Kết quả này giúp đội tuyển thể hình Việt Nam có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu lớn nhất thế giới của bộ môn. Việc giành tới bốn HCV ngay ngày đầu tiên cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, nền tảng lực lượng vững chắc và tham vọng nâng tầm vị thế trên bản đồ thể hình quốc tế.

Chiến thắng của Phạm Văn Mách một lần nữa nhấn mạnh tầm vóc của huyền thoại thể hình Việt Nam. Ở tuổi 49, anh vẫn là điểm tựa tinh thần, là biểu tượng của sự bền bỉ và ý chí, góp phần truyền thêm tự tin để các đồng đội hướng tới những tấm HCV tiếp theo trong những ngày thi đấu còn lại.