World Cup 2026 sắp chứng kiến thêm kỳ tích

Suriname và Curacao, hai đội tuyển ở khu vực Bắc Trung Mỹ (CONCACAF), đang tiến gần đến giấc mơ lịch sử góp mặt tại World Cup.

Curacao có cơ hội dự World Cup 2026.

Sáng 14/11, Curacao giành chiến thắng 7-0 trước Bermuda, qua đó mở rộng cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup 2026. Với 11 điểm, đoàn quân của HLV Dick Advocaat dẫn đầu bảng B, hơn Jamaica, đội hòa 1-1 trước Trinidad & Tobago, 1 điểm. Ở trận kế tiếp, Curacao chỉ cần một trận hòa trước chính Jamaica vào ngày 19/11 là sẽ có vé dự World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan, Dick Advocaat, Curacao có thể trở thành quốc gia nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại một kỳ World Cup, với dân số chỉ khoảng 156.000 người.

Bên cạnh Curacao, Suriname cũng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử góp mặt tại World Cup 2026. Với chiến thắng 4-0 trước El Salvador sáng 14/11, Suriname tiếp tục giữ thành tích bất bại, có 9 điểm và dẫn đầu bảng A, hơn Panama 3 điểm trước trận đấu của đối thủ với Guatemala.

Suriname sắp có vé dự World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, Suriname, một trong những thành viên sáng lập của CONCACAF từ năm 1961, góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Suriname cũng được biết đến là quê hương của những danh thủ Hà Lan như Ruud Gullit, Frank Rijkaard hay Virgil van Dijk.

World Cup 2026 chứng kiến hàng loạt sự xuất hiện của các tân binh. Tại châu Á, Jordan và Uzbekistan chính thức giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Còn ở châu Phi, Cape Verde, đảo quốc có biệt danh "Cá mập xanh", cũng ghi tên mình vào lịch sử.

Mbeumo bị sốc khi mất vé dự World Cup 2026 Rạng sáng 14/11, Cameroon của Bryan Mbeumo và Andre Onana thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off, qua đó mất vé dự World Cup 2026.