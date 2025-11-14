Cú đúp lịch sử của Mbappe

Kylian Mbappe lại một lần nữa khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới trong ngày đội tuyển Pháp giành vé dự World Cup 2026.

Mbappe tỏa sáng ở tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 14/11, "Les Bleus" có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Ukraine ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Didier Deschamps trở thành đội tuyển châu Âu thứ hai (sau Anh) chính thức góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau, đồng thời chứng kiến cột mốc chói sáng của tiền đạo Mbappe.

Theo dữ liệu từ Opta, Mbappe ghi bàn thắng thứ 399 và 400 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ngay ở trận đấu này. Đáng chú ý, cả hai pha lập công để tạo nên dấu mốc lịch sử đều đến khi anh khoác áo đội tuyển Pháp, giống hệt cách bản thân chạm mốc 100 bàn vào năm 2019 trước Andorra và 300 bàn vào năm 2023 khi đối đầu Gibraltar.

Ở tuổi 26, Mbappe sở hữu 400 bàn thắng ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ, bao gồm tại Monaco (27 bàn), PSG (256), Real Madrid (62) và tuyển Pháp (55). Những con số ấn tượng ấy tiếp tục khẳng định vị thế của anh như một trong những chân sút hay nhất thế giới.

Không chỉ phụ thuộc vào phong độ chói sáng của Mbappe, tuyển Pháp còn cho thấy sức mạnh toàn diện với đội hình giàu chất lượng trải đều ở mọi tuyến. Dưới bàn tay của HLV Deschamps, "Les Bleus" tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.