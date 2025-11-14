Lionel Messi có trải nghiệm đáng nhớ khi có tới hơn 20.000 cổ động viên đến sân Martínez Valero ở Elche (Tây Ban Nha) để chứng kiến buổi tập của anh cùng đội tuyển quốc gia.

Buổi tập của Messi tạo cơn sốt. Ảnh: Reuters.

Ban đầu, buổi tập dự kiến diễn ra đơn giản nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Angola. Nhưng sự háo hức và tình yêu của người hâm mộ biến sân Martínez Valero thành một ngày hội bóng đá.

Theo thống kê chính thức, số người tới sân đạt 20.085 người, con số gây kinh ngạc với báo chí Tây Ban Nha lẫn Argentina. Trước giờ mở cửa, người hâm mộ đã xếp hàng dài dọc các con phố, hò hét, cầm những biểu ngữ tự làm in hình Messi.

Trên sân, mỗi cú chạm bóng của Messi đều nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Chỉ một cái vẫy tay của M10 cũng khiến cả khán đài dậy sóng. Riêng Messi còn được ban quản lý sân tặng một áo đấu Elche cá nhân hóa mang số 10 và tên anh.

'Biển người' chào đón Messi.

Sau buổi tập, Messi chia sẻ trên mạng xã hội: “Đã lâu tôi không đến đây, và thật sự tình cảm các bạn dành cho tôi vẫn làm tôi xúc động. Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay, có rất nhiều người Argentina nữa!!! Thật vui khi được gặp lại các bạn!!”.

Trước đó vài ngày, Messi cũng lặng lẽ ghé thăm Camp Nou mới được cải tạo vào lúc nửa đêm. Bức ảnh M10 trở lại sân cũ đã làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn.

