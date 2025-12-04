Phạm Hương ở hiện tại

Thời gian qua, Hoa hậu Phạm Hương vướng nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia ở Mỹ. Cô bị dân mạng "soi" không đeo nhẫn cưới hay đăng ảnh bên người bạn đời như trước. Mới đây, Phạm Hương có động thái phủ nhận tin đồn kể trên. Cô chia sẻ ảnh chụp bên bó hoa tươi và khoe khéo nhẫn cưới.

Cuộc sống của Phạm Hương trong căn biệt thự màu trắng rộng 1.000 m2. Hiện tại, hoa hậu tập trung chăm sóc cho gia đình. Bên cạnh đó, Phạm Hương kinh doanh tiệm hoa. Trên trang cá nhân gần 1 triệu người theo dõi, cô chăm chia sẻ những khoảnh khắc bên các con.

Thời gian rảnh rỗi, cô đưa hai bé đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Ở tuổi 34 và trải qua hai lần sinh nở, Phạm Hương vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, cân đối. Hoa hậu theo đuổi phong cách thời trang tối giản nhưng thanh lịch.

Người đẹp thoải mái chia sẻ hình ảnh bên các con nhưng vẫn giấu danh tính chồng. Lần gần nhất cô đăng tải ảnh người bạn đời là vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Bên cạnh công việc kinh doanh, chăm sóc chồng con, Phạm Hương cũng dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô chơi golf, tập yoga, gym và làm đẹp. Bên cạnh đó, Phạm Hương còn tậu xế hộp sang chảnh, túi xách, phụ kiện hàng hiệu. "Tôi thấy cuộc sống đã đủ đầy và bận rộn, không có nhu cầu chứng tỏ điều gì. Quan tâm lớn nhất của tôi bây giờ là gia đình, con cái chứ không phải những ồn ào, hơn thua ngoài xã hội", cô từng chia sẻ.

Phạm Hương sang Mỹ từ năm 2018 với lý do cô chia sẻ lúc ấy là muốn tạm rời xa showbiz, sống cuộc sống đơn giản cũng như để chữa bệnh tuyến giáp. Đến tháng 12/2019, cô xác nhận sinh con trai đầu lòng. Người đẹp đón con trai thứ hai vào tháng 9/2021. Nhiều năm qua, cô không còn hoạt động nghệ thuật. Hoa hậu chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu".

