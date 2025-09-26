Phạm Băng Băng xuất hiện bên người đàn ông lạ

Phạm Băng Băng bị bắt gặp mua sắm tại Nhật cùng một người đàn ông. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang hẹn hò.

Theo 163, gần đây, Phạm Băng Băng bị bắt gặp khi đang mua sắm tại một cửa hàng trên đường phố Nhật Bản. Lúc đó, bên cạnh cô có một người đàn ông bí ẩn đồng hành, chăm sóc chu đáo.

Người đi đường cho biết, người đàn ông này có phong cách ăn mặc lịch sự, chỉn chu. Nữ diễn viên chọn trang phục trẻ trung với áo khoác caro hồng, chân váy đen dài kết hợp giày thể thao trắng. Trong suốt chuyến đi, anh luôn tỏ ra ân cần, đi sát bên cạnh và giúp đỡ Phạm Băng Băng. Cả hai nhiều lần trò chuyện vui vẻ, thân mật, khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm.

Ngoài ra, việc Phạm Băng Băng thường xuyên xuất hiện ở Nhật Bản cũng gây chú ý. Trên mạng xã hội, có người khẳng định cô đã mua nhà tại đây, đồng thời chỉ ra một số hình ảnh gần đây của nữ diễn viên trùng khớp với khung cảnh ở Nhật.

Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là bạn trai mới của nữ diễn viên, nhất là khi Phạm Băng Băng đã nhiều năm không công khai tình cảm kể từ sau khi chia tay nam diễn viên Lý Thần.

Hình ảnh Phạm Băng Băng mua sắm ở Nhật Bản. Ảnh: 163.

Tuy vậy, số khác lại chỉ ra lý do chính Phạm Băng Băng ở Nhật là để tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật ký người già điên của nhà văn Tanizaki Jun'ichirō. Trong thời gian qua, Phạm Băng Băng tập trung phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 qua Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, cô vươn lên hàng sao hạng A với các phim Cell Phone (2003), Lost in Beijing (2007) hay Tôi không phải là Phan Kim Liên (2016). Nữ diễn viên từng nhận nhiều giải thưởng lớn và tham gia giám khảo các liên hoan phim quốc tế.

Năm 2018, cô vướng vào scandal trốn thuế trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử phạt nặng và phong sát khỏi làng giải trí trong nước. Từ đó, cô dần rút lui khỏi màn ảnh Hoa ngữ, chuyển hướng hoạt động quốc tế và đầu tư kinh doanh mỹ phẩm.

Dù bị hạn chế tại Trung Quốc đại lục, Phạm Băng Băng vẫn tích cực tham gia các dự án quốc tế. Gần đây, cô góp mặt trong phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện ở Malaysia để quay phim mới.

Ngoài diễn xuất, cô được cho là đang lên kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực sản xuất và đạo diễn, từng mua lại bản quyền nhiều kịch bản phim và chuẩn bị phát triển các dự án riêng.