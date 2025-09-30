Pha xử lý 'triệu view' của Pedri

Pedri tạo ra khoảnh khắc gây ngỡ ngàng trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Sociedad ở vòng 7 La Liga hôm 28/9.

Pedri có pha xử lý gây sốt ở La Liga.

Trong một pha phối hợp bên cánh phải, Pedri nhấc bóng lên không trung để tránh pha tắc bóng của tiền vệ Ander Barrenetxea bên phía Sociedad, sau đó thực hiện động tác "elastico" (còn được gọi là Flip-Flap) trứ danh của Ronaldinho để vượt qua thêm một cầu thủ khác, khiến CĐV trên sân Olimpic trầm trồ.

Dù không mang về bàn thắng ở tình huống đó, Pedri vẫn nhận “cơn mưa” lời khen trên mạng xã hội. Trang chủ La Liga chia sẻ pha xử lý của Pedri kèm nội dung: “Đơn giản mà đẳng cấp”.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV trầm trồ trước kỹ thuật của Pedri. Một tài khoản viết: “Dù đó là pha xử lý có chủ đích hay chỉ là may mắn thì Pedri vẫn quá hay”. CĐV khác lên tiếng: “Pedri rất đẳng cấp”. Người hâm mộ khác bình luận: “Cậu ấy làm tôi nhớ đến Ronaldinho”.

Pedri có vai trò quan trọng ở Barcelona. Ảnh: Reuters.

Pha xử lý của Pedri được lan truyền và trở nên viral trên mạng xã hội. Trên nhiều nền tảng, đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem, đi cùng với những bình luận khen ngợi tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Trước Sociedad, Pedri cũng đạt tỷ lệ rê bóng thành công 100%, tung ra 105 đường chuyền, tạo 2 cơ hội ghi bàn và có 8 pha tranh chấp hiệu quả. Sau trận, Pedri nhận giải Cầu thủ hay nhất trận do ban tổ chức La Liga trao tặng.

Trang chủ La Liga cũng thống kê Pedri là một trong những tiền vệ hiệu quả nhất top 5 giải hàng đầu châu Âu, khi dẫn đầu ở các chỉ số chạm bóng, chuyền chính xác và thu hồi bóng thành công.

