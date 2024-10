Pha xử lý gây sốt của Messi

Phút 52 trên sân Monumental de Maturin, Messi nhận bóng từ đồng đội và quan sát cực nhanh trước khi tung đường chọc khe một chạm ấn tượng cho Julian Alvarez.

Pha xử lý chớp nhoáng của Leo khiến hàng thủ Venezuela bất ngờ, qua đó loại bỏ tới 4 cầu thủ đối phương và đặt Alvarez vào tình huống thuận lợi. Tuy nhiên, do bị theo kèm quá chặt chẽ, cựu sao Man City không thể tung ra cú dứt điểm chuẩn xác.

Trong 90 phút trước Venezuela, Messi tung ra 2 cú sút, thực hiện thành công 2/3 pha rê bóng, thắng 5/7 pha tranh chấp tay đôi, tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và được SofaScore chấm 7,2 điểm. Tuy nhiên, chính anh cũng bỏ lỡ một ngon ăn ở phút 90, khiến Argentina bị cầm hòa 1-1.

Thực tế, cơn mưa lớn trước trận ảnh hưởng xấu tới chất lượng trận đấu. "Sân trơn, bóng ướt" khiến các cầu thủ Argentina gặp khó khăn trong khâu lên bóng. Nhiều đường chuyền của họ không thể đưa bóng đi chính xác.

Phát biểu sau trận, Leo thừa nhận: "Thật hạnh phúc khi tiếp tục góp sức cho đội tuyển. Nhưng những trận đấu với Venezuela luôn khó khăn. Họ thi đấu rất chặt chẽ, đồng thời mặt sân cũng không thực sự lý tưởng để chơi bóng".

Trận này, Nicolas Otamendi mở tỷ số từ một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm ở phút 13. Sang hiệp hai, Venezuela có bàn gỡ do công José Salomón Rondón Giménez. Kết quả hòa 1-1 giúp Argentina tiếp tục đứng đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 19 điểm sau 9 trận. Trong khi đó, Venezuela tạm leo lên vị trí thứ 6, đẩy Brazil xuống một bậc.

