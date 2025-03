Mac Allister có con với bạn thân người yêu cũ

Trên trang cá nhân, Mac Allister đăng tải đoạn video chia sẻ tin vui cùng bạn gái hiện tại Ailen Cova. Tiền vệ Liverpool hạnh phúc viết: “Tôi yêu họ bằng cả trái tim mình”, trong khi Cova xúc động nhắn nhủ: “Chúng tôi luôn yêu thương và chờ mong con. Hẹn gặp con sớm, thiên thần nhỏ”.

Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc ngọt ngào là cả câu chuyện ồn ào từng gây xôn xao dư luận. Ít ngày sau khi cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar, Mac Allister chia tay bạn gái cũ Camila Mayan. Đáng chú ý, nàng mẫu từng gắn bó với anh suốt 5 năm lại là bạn thân của Cova.

Sau chia tay, Mayan đâm đơn kiện Mac Allister, yêu cầu bồi thường tổn thất vì những năm tháng sống cùng anh ở nước ngoài. Cô cũng cáo buộc nam cầu thủ lừa dối mình để đến với Cova, đồng thời không trả lại tài sản cá nhân.

Phát biểu về vụ việc hồi tháng 11 năm ngoái, Mac Allister khẳng định: “Chúng tôi không còn là gì của nhau. Cô ấy đi con đường riêng, tôi cũng vậy. Mọi chuyện được đưa ra tòa, và giờ chỉ còn chờ phán quyết".

Về phía Camila, luật sư Ignacio Trimarco cho biết vụ kiện được nộp từ hơn một năm rưỡi trước và quá trình hòa giải đã kết thúc.

Ông nhấn mạnh: “Camila không muốn công khai chuyện này, mọi yêu cầu đều mang tính chất cá nhân và phù hợp với quy định pháp luật. Đây là quyền hợp pháp dành cho những người sống chung hơn 2 năm như vợ chồng, dù chưa kết hôn chính thức".

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mac Allister và Cova ngày càng bền chặt. Cô từng cùng anh xuất hiện tại sân Anfield trong trận đấu cuối cùng của HLV Jurgen Klopp mùa trước, cũng như ăn mừng chức vô địch Copa America 2024 cùng tuyển Argentina gần đây. Cặp đôi thường chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Hiện tại, Mac Allister tập trung cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp Uruguay trước khi đối đầu đại kình địch Brazil vào tuần tới. Argentina đang dẫn đầu bảng với 25 điểm sau 12 lượt trận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.