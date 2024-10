Bão Milton đe dọa gia đình Messi

Truyền thông Mỹ cho biết gia đình Messi đang ở Bay Colony, khu phố ở Fort Lauderdale, Florida. Căn biệt thự trị giá hơn 11 triệu USD có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì gió lớn và mưa ngập khi bão Milton đổ bộ.

Hiện tại, Messi bận tập trung cùng tuyển Argentina, tham dự vòng loại World Cup 2026. Đây là lý do không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho những thành viên còn lại trong gia đình như cô vợ Antonella hay 3 đứa con Thiago, Ciro và Mateo.

Hôm 9/10, bão Milton bắt đầu tác động đến Florida, mang theo mưa và gió lớn và dự báo có khả năng gây thảm họa ở bờ biển phía Tây bang này. Chính quyền ban hành lệnh sơ tán bắt buộc trên 11 quận của Florida với dân số khoảng 5,9 triệu người. Đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai ở lại phải tự lo liệu cho bản thân.

Tổng thống Mỹ, Joe Biden cho biết đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất ở Florida trong 100 năm qua.

Trong một diễn biến khác, bão Milton cũng gây ảnh hưởng khi tuyển Argentina sang Venezuela thi đấu. HLV Lionel Scaloni của Argentina cho biết: "Bất kể thời tiết, chúng tôi có những ngày tập luyện khá tốt tại Miami. Tất nhiên, trận đấu sắp tới quan trọng, nhưng sự an toàn của mọi người quan trọng hơn. Gió mạnh, lốc xoáy, cảnh tượng các sân bay đóng cửa, những điều đó khiến chúng tôi lo lắng. Hiện tại, không có gì là chắc chắn".

Tuyển Argentina đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 6 chiến thắng sau 8 trận, có 18 điểm. Thầy trò HLV Scaloni hơn đội xếp sau Colombia 2 điểm.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.