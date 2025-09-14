Pha vào bóng ghê rợn với Mac Allister

Tiền vệ người Argentina hứng chịu cú vào bóng triệt hạ từ đối thủ trong trận gặp Burnley ở vòng 4 Premier League tối 14/9.

Mac Allister bị gập cổ chân.

Phút 16 trận đấu trên sân Turf Moor, Lesley Ugochukwu có pha tranh chấp quyết liệt với Alexis Mac Allister ở giữa sân. Gầm giày của tiền vệ đội chủ nhà khiến phần cổ chân của Mac Allister gập hẳn sang một bên.

Cầu thủ Liverpool đòi thẻ đỏ nhưng trọng tài chính Michael Oliver chỉ rút thẻ vàng cho số 8 của Burnley. Tổ VAR cũng đồng tình với quyết định này.

Ngay lập tức, trọng tài Oliver hứng chịu chỉ trích trên mạng xã hội. "Lại là Oliver", một CĐV ngao ngán. "Mac Allister có thể mất sự nghiệp sau pha bóng này", người thứ 2 bức xúc. "Liverpool chuẩn bị nhận thư xin lỗi", một fan khác bình luận.

Trọng tài Michael Oliver đã mắc nhiều sai lầm và gây tranh cãi trong, bao gồm việc phạt thẻ đỏ trực tiếp Myles Lewis-Skelly của Arsenal trong trận gặp Wolves hồi tháng 1, bỏ qua tình huống gây tranh cãi của Rodri trong trận gặp Croatia tại Euro 2024 và nhiều quyết định gây tranh cãi khác.

Trên sân khách, Liverpool hoàn toàn áp đảo chủ nhà với tỷ lệ cầm bóng gần 80%. Nhà đương kim vô địch Premier League phải chờ đến cú sút thứ 27 và cũng là cuối cùng của trận đấu để đánh bại đối thủ mới lên hạng. Mohamed Salah săm vai người hùng ở phút 90+5 với cú đá phạt đền thành công, đưa "The Kop" trở lại ngôi đầu.

