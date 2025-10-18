Pha thoát hiểm 'rợn tóc gáy' của phóng viên Hàn Quốc ở Campuchia

|
22h ngày 13/10, biên tập viên đột nhiên gọi điện cho phóng viên Park Seong-won của tờ Chosun Daily: "Tình hình tội phạm ở Campuchia rất nghiêm trọng, cậu cần đi ngay ngày mai". Vội vã thu dọn hành lý, phóng viên Park nghiên cứu kỹ lưỡng các tin tức về Campuchia. Anh cũng khẩn trương sắp xếp một điều phối viên và một lái xe địa phương đi cùng, sau đó lên thẳng chuyến bay của Korean Air. Trong ảnh là cảnh phóng viên đi taxi ở thủ đô Phnom Penh đêm 14/10.
Sáng 15/10, phóng viên tới Khu phức hợp Wongu ở Phnom Penh, cùng Khu phức hợp Taija và Mango nằm cách thành phố khoảng một giờ lái xe. Các khu phức hợp tội phạm, được gọi là "yuanqu" - tiếng lóng chỉ trại lừa đảo, trại chích điện - có tường cao bao ngoài che khuất tầm nhìn, với hàng rào thép gai dày và camera giám sát lắp đặt khắp nơi.
Trong ảnh là khu phức hợp Taija nằm ở ngoại ô Phnom Penh. Phóng viên nhận định một khi đã vào bên trong, nạn nhân không thể trốn thoát. Trong lúc phóng viên xem xét khu phức hợp Wongu, có một người bước ra từ chiếc xe tải màu trắng và lao về phía phóng viên. Người này nói tiếng Trung, cố giật máy quay và kéo tay nhóm phóng viên vào khu phức hợp.
Phóng viên Hàn Quốc tìm cách hất tay người này ra và chạy về phía khu vực đông đúc. Kẻ nói tiếng Trung vẫn tiếp tục truy đuổi anh. Phóng viên đã nhảy lên xe và ngay lập tức rời đi. "Thật sự là một trải nghiệm rợn tóc gáy. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng của những nạn nhân bị tra tấn và giam cầm trong các khu phức hợp này quá ám ảnh", phóng viên Park chia sẻ. Trong ảnh là khu phức hợp Wongu.
Trong lúc bí mật lắp camera dưới cổng, phóng viên bị một người trong khu phức hợp Mango bắt gặp.
Ngày 16/10, phóng viên tới khu phức hợp bên trong Công viên Quốc gia núi Bokor, cách Phnom Penh 200 km. Nhiều lính canh đứng ở lối vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóm phóng viên. Khi phóng viên lấy máy quay ra, tài xế đã cảnh báo: "Hãy cẩn thận và tránh gây chú ý. Đây là khu vực nguy hiểm, chúng ta không thể dừng xe".
Ở lối vào núi, phóng viên được hỏi một số câu như "đến từ đâu" và "đang đi đâu". Chỉ có duy nhất một lối nên núi nên việc ẩn núp và tẩu thoát dường như rất khó khăn. Từ đó lái xe khoảng 1 giờ sẽ thấy biển báo tiếng Trung trên khu phức hợp.
Tất cả phòng ở khu phức hợp này đều được lắp dây thép gai.
Xung quanh khu nhà dựng các tấm kim loại, trong khi cột chắn lắp ở lối vào.
"Vì một số cá nhân mà Campuchia - một điểm đến du lịch đẹp đẽ - bị gắn mác với tội phạm. Với lượng khách du lịch ít hơn, thu nhập của chúng tôi sắp chạm đáy", một người Hàn Quốc sống ở Campuchia than thở.
Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội
