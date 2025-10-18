Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Pha thoát hiểm 'rợn tóc gáy' của phóng viên Hàn Quốc ở Campuchia

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:14 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phóng viên Park Seong-won của tờ Chosun Daily đã ghé một số khu phức hợp lừa đảo quanh Phnom Penh và suýt bị lôi vào bên trong. Anh may mắn chạy thoát trong gang tấc.

lua dao tai campuchia anh 1

22h ngày 13/10, biên tập viên đột nhiên gọi điện cho phóng viên Park Seong-won của tờ Chosun Daily: "Tình hình tội phạm ở Campuchia rất nghiêm trọng, cậu cần đi ngay ngày mai". Vội vã thu dọn hành lý, phóng viên Park nghiên cứu kỹ lưỡng các tin tức về Campuchia. Anh cũng khẩn trương sắp xếp một điều phối viên và một lái xe địa phương đi cùng, sau đó lên thẳng chuyến bay của Korean Air. Trong ảnh là cảnh phóng viên đi taxi ở thủ đô Phnom Penh đêm 14/10.

lua dao tai campuchia anh 2

Sáng 15/10, phóng viên tới Khu phức hợp Wongu ở Phnom Penh, cùng Khu phức hợp Taija và Mango nằm cách thành phố khoảng một giờ lái xe. Các khu phức hợp tội phạm, được gọi là "yuanqu" - tiếng lóng chỉ trại lừa đảo, trại chích điện - có tường cao bao ngoài che khuất tầm nhìn, với hàng rào thép gai dày và camera giám sát lắp đặt khắp nơi.

lua dao tai campuchia anh 3

Trong ảnh là khu phức hợp Taija nằm ở ngoại ô Phnom Penh. Phóng viên nhận định một khi đã vào bên trong, nạn nhân không thể trốn thoát. Trong lúc phóng viên xem xét khu phức hợp Wongu, có một người bước ra từ chiếc xe tải màu trắng và lao về phía phóng viên. Người này nói tiếng Trung, cố giật máy quay và kéo tay nhóm phóng viên vào khu phức hợp.

lua dao tai campuchia anh 4

Phóng viên Hàn Quốc tìm cách hất tay người này ra và chạy về phía khu vực đông đúc. Kẻ nói tiếng Trung vẫn tiếp tục truy đuổi anh. Phóng viên đã nhảy lên xe và ngay lập tức rời đi. "Thật sự là một trải nghiệm rợn tóc gáy. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng của những nạn nhân bị tra tấn và giam cầm trong các khu phức hợp này quá ám ảnh", phóng viên Park chia sẻ. Trong ảnh là khu phức hợp Wongu.
lua dao tai campuchia anh 5

Trong lúc bí mật lắp camera dưới cổng, phóng viên bị một người trong khu phức hợp Mango bắt gặp.

lua dao tai campuchia anh 6

Ngày 16/10, phóng viên tới khu phức hợp bên trong Công viên Quốc gia núi Bokor, cách Phnom Penh 200 km. Nhiều lính canh đứng ở lối vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóm phóng viên. Khi phóng viên lấy máy quay ra, tài xế đã cảnh báo: "Hãy cẩn thận và tránh gây chú ý. Đây là khu vực nguy hiểm, chúng ta không thể dừng xe".
lua dao tai campuchia anh 7

Ở lối vào núi, phóng viên được hỏi một số câu như "đến từ đâu" và "đang đi đâu". Chỉ có duy nhất một lối nên núi nên việc ẩn núp và tẩu thoát dường như rất khó khăn. Từ đó lái xe khoảng 1 giờ sẽ thấy biển báo tiếng Trung trên khu phức hợp.
lua dao tai campuchia anh 8

Tất cả phòng ở khu phức hợp này đều được lắp dây thép gai.
lua dao tai campuchia anh 9

Xung quanh khu nhà dựng các tấm kim loại, trong khi cột chắn lắp ở lối vào.

lua dao tai campuchia anh 10

"Vì một số cá nhân mà Campuchia - một điểm đến du lịch đẹp đẽ - bị gắn mác với tội phạm. Với lượng khách du lịch ít hơn, thu nhập của chúng tôi sắp chạm đáy", một người Hàn Quốc sống ở Campuchia than thở.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

'Đế chế lừa đảo' ở Campuchia vẫn sáng đèn

Tại thành phố Sihanoukville, một số khách sạn thuộc hệ sinh thái của Trần Chí (Chen Zhi) vẫn sáng đèn hoạt động như bình thường bất chấp những lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào người đứng đầu.

8 giờ trước

Bên trong 'đại bản doanh' lừa đảo lớn nhất tại Campuchia

Theo phóng sự điều tra của Korea Times, nhiều tòa nhà ở thành phố Sihanoukville được cho là nơi sinh hoạt và hoạt động của các đường dây lừa đảo có tổ chức, với hàng rào thép gai kín cổng cao tường.

22 giờ trước

Thuy cung Canada doa giet 30 con ca voi trang hinh anh

Thủy cung Canada dọa giết 30 con cá voi trắng

3 giờ trước 11:08 18/10/2025

0

Việc thủy cung Marineland gửi "tối hậu thư" yêu cầu chính phủ hỗ trợ tài chính để chăm sóc 30 con cá voi trắng, nếu không họ buộc phải an tử, đã gây nhiều tranh cãi.

Trí Ân

Ảnh: Chosun Daily

lừa đảo tại campuchia Hàn Quốc Campuchia hàn quốc campuchia lừa đảo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý