Pha thoát hiểm 'rợn tóc gáy' của phóng viên Hàn Quốc ở Campuchia

22h ngày 13/10, biên tập viên đột nhiên gọi điện cho phóng viên Park Seong-won của tờ Chosun Daily: "Tình hình tội phạm ở Campuchia rất nghiêm trọng, cậu cần đi ngay ngày mai". Vội vã thu dọn hành lý, phóng viên Park nghiên cứu kỹ lưỡng các tin tức về Campuchia. Anh cũng khẩn trương sắp xếp một điều phối viên và một lái xe địa phương đi cùng, sau đó lên thẳng chuyến bay của Korean Air. Trong ảnh là cảnh phóng viên đi taxi ở thủ đô Phnom Penh đêm 14/10.