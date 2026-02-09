Pha cứu thua không tưởng của Donnarumma

Pha cứu thua ở phút bù giờ của Gianluigi Donnarumma trở thành khoảnh khắc gây sốt khi Man City đả bại Liverpool 2-1 thuộc vòng 25 Premier League rạng sáng 9/2.

Khi Man City đang dẫn 2-1 ở phút 90+8 trên sân Anfield, Liverpool tổ chức một pha tấn công nguy hiểm. Alexis Mac Allister có bóng phía ngoài vùng cấm của Man City và tung một cú sút có độ khó rất cao. Donnarumma lập tức tung người hết cỡ, với một tay vươn thẳng lên không, đẩy bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Hình ảnh truyền hình cho thấy Pep Guardiola đứng bật dậy, ôm đầu không thể tin nổi sau pha cứu thua xuất thần của thủ thành người Italy.

Phản ứng đó phần nào cho thấy mức độ khó tin của tình huống, khi bàn thua dường như đã ở rất gần với Man City. Pha cứu bóng này giúp đội khách giữ vững lợi thế mong manh trong những phút cuối cùng.

Pha cứu thua khó tin của Donnarumma. Ảnh: Reuters.

Chung cuộc, Man City giành thắng lợi 2-1 sau một loạt tình huống kịch tính, kiếm thêm 3 điểm và duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal. Hiện "The Citizens" kém "Pháo thủ" 6 điểm.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc xuất thần của Donnarumma nhanh chóng gây sốt. Một CĐV còn ví von: "Donnarumma thậm chí có thể đẩy tiểu hành tinh ra xa, giải nguy cho trái đất". Hầu hết đều thán phục trước cựu thủ thành PSG.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD