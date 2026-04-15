Phá cửa phòng trọ sau tiếng hét, phát hiện đôi nam nữ thương vong

  • Thứ tư, 15/4/2026 20:00 (GMT+7)
Nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ (phường Trường Vinh, Nghệ An), người dân phá cửa kiểm tra thì phát hiện một nữ sinh đã tử vong.

Chiều 15/4, lãnh đạo phường Trường Vinh (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Phong tro Nghe An anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, người dân sống trong một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Nghi có chuyện bất thường, mọi người nhanh chóng chạy tới kiểm tra và mở cửa phòng.

Tại hiện trường, một nữ sinh được phát hiện nằm gục trong phòng với nhiều vết máu, đã tử vong. Bên cạnh đó, một nam thanh niên bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, nam thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là T. (SN 2004, quê Thanh Hóa), sinh viên đại học trên địa bàn Nghệ An. Nam thanh niên bị thương cũng quê Thanh Hóa, được cho là đến phòng trọ thăm nữ sinh trước khi xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

