Pha bóng ghê rợn ở Premier League

  • Chủ nhật, 14/9/2025 08:12 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Tomas Soucek nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm khi West Ham thua Tottenham 0-3 thuộc vòng 4 Premier League rạng sáng 14/9.

Cú vào bóng cực kỳ nguy hiểm của Soucek với Palhinha.

Phút thứ 54 trên sân Olympic, Soucek lao thẳng gầm vày vào chân của Palhinha. Cú vào bóng cực mạnh khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha ngã lăn ra đất trong đau đớn. Ngay lập tức, trọng tài Jarred Gillett rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Soucek.

Trung tâm VAR của Premier League giải thích về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài, khẳng định rằng pha phạm lỗi của Soucek là "rất nghiêm trọng, tiếp xúc cao ở vùng ống quyển và có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ".

Ống kính máy quay truyền hình liên tục chiếu cảnh Palhinha ngồi đau đớn trên sân, với chiếc tất bị rách để lộ ra vùng ống quyển rướm máu. Hình ảnh phản ánh độ nguy hiểm của pha vào bóng và một phần may mắn cho Palhinha khi anh chỉ chịu đau đớn, tránh được tình huống xấu nhất.

Soucek bị truất quyền thi đấu đúng vào thời điểm Spurs vừa có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Pape Matar Sarr. Sau khi West Ham mất người, đội khách tận dụng cơ hội để tấn công mạnh mẽ và ghi thêm 2 bàn.

Spurs tạm vươn lên vị trí thứ nhì, cùng 9 điểm với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League. Ngược lại, West Ham nhận thất bại thứ 3 sau 4 vòng đấu, khiến chiếc ghế của HLV Graham Potter lung lay dữ dội.

Minh Nghi

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

