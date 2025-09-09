Tiền đạo Tottenham phản ứng khi bị loại khỏi Champions League

Tiền đạo Mathys Tel của Tottenham thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội tranh tài tại vòng phân hạng Champions League mùa này.

Tel tiếc nuối khi bị loại khỏi Champions League. Ảnh: Reuters.

Thay vì điền tên Tel, HLV Thomas Frank quyết định bổ sung hai tân binh Xavi Simons và Randal Kolo Muani vào danh sách thi đấu cho vòng phân hạng Champions League năm nay. Chia sẻ với Le Telegramme sau khi biết tin, Tel cho biết: "Điều đó gây ra tổn thương cho tôi. Cá nhân tôi muốn có mặt ở đấu trường này, nhưng đó là sự lựa chọn của huấn luyện viên. Bạn phải tôn trọng điều đó và tập luyện chăm chỉ để thể hiện tốt nhất trên sân".

Bên cạnh Tel, HLV Frank cũng loại nhiều gương mặt đáng chú ý khỏi vòng phân hạng Champions League, gồm Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Yves Bissouma, Kota Takai và James Maddison. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Maddison khi tiền vệ này phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa 2025/26 do chấn thương.

Kể từ khi chuyển đến Tottenham vào tháng 1, Tel ra sân 23 lần, ghi được 3 bàn và có 2 pha kiến tạo. Chân sút này đang phải cạnh tranh với Dominic Solanke, Richarlison và Kolo Muani cho vị trí trung phong của Tottenham.

Tottenham sẽ đá trận mở màn Champions League năm nay trên sân nhà gặp Villarreal vào ngày 17/9. Trước đó, Spurs sẽ chạm trán West Ham tại vòng 4 Premier League hôm 13/9.

Bàn thắng đưa Tottenham đến chức vô địch sau 17 năm Rạng sáng 22/5, nhờ bàn thắng của B.Johnson, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).