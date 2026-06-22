Pha bóng bóc tách sức mạnh của Nhật Bản

Sức mạnh của Nhật Bản không chỉ nằm ở cầu thủ cầm bóng, mà ở cách cả tập thể cùng di chuyển để mở ra cơ hội.

Muốn hiểu vì sao bóng đá Nhật Bản được ca ngợi, đôi khi không cần nhìn vào những pha xử lý quá phức tạp. Chỉ vài đoạn video ngắn cũng đủ cho thấy phần nào bản chất trong cách đội bóng này vận hành.

Giá trị của những người không bóng

Cốt lõi không phải là đường chuyền. Cốt lõi là sự di chuyển của những cầu thủ không có bóng.

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở trận thắng Tunisia 4-0 hôm 21/6, điểm đáng chú ý không nằm riêng ở cầu thủ đang cầm bóng (Keito Nakamura). Phía trước Nakamura, hai đồng đội không bóng tăng tốc về phía khung thành. Một người kéo theo hàng thủ đối phương. Người còn lại mở ra khoảng trống.

Nhưng bàn thắng cuối cùng lại được ghi bởi một cầu thủ thứ tư (Daichi Kamada).

Nhật Bản mở tỷ số từ sớm trước Tunisia Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước Tunisia từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Kamada trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Đó là chi tiết cho thấy sự nguy hiểm của Nhật Bản. Họ không tấn công bằng nỗ lực đơn lẻ của một cá nhân. Họ tạo ra nhiều chuyển động cùng lúc, khiến hàng thủ đối phương bị rối loạn về tầm nhìn, cự ly và vị trí.

Khi nhiều cầu thủ cùng di chuyển, hậu vệ không còn biết đâu là mối nguy hiểm chính. Theo người này, họ có thể bỏ quên người khác. Lùi sâu, họ mất quyền kiểm soát khoảng trống. Lao lên áp sát, họ để lộ khoảng trống phía sau.

Trong bóng đá hiện đại, người cầm bóng thường là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng với Nhật Bản, những người không bóng mới là yếu tố làm đối thủ mệt mỏi nhất. Họ không chạy cho có. Họ chạy để kéo người, mở đường, tạo lựa chọn và buộc hàng thủ phải ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

Chỉ cần một nhịp chậm, đối phương có thể trả giá.

Khi cả đội cùng nhìn thấy một bức tranh

Bàn thắng thứ ba trong hiệp sau cũng đi theo logic ấy.

Từ khu vực giữa sân, các cầu thủ Nhật Bản đồng loạt tiến lên. Họ tạo ra phương án ở hai cánh, ở trung lộ và ở những khoảng trống phía trước hàng thủ. Bóng chưa cần được đưa đến điểm cuối, nhưng hệ thống phòng ngự đối phương phải dịch chuyển liên tục.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ Nhật Bản không tạo cơ hội bằng một đường chạy duy nhất. Họ tạo ra nhiều lựa chọn cùng lúc. Cầu thủ cầm bóng vì thế không bị cô lập. Anh luôn có người để chuyền, có khoảng trống để khai thác và có đồng đội hỗ trợ ở nhiều hướng khác nhau.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0 Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Kiểu bóng đá này không thể hình thành trong một sớm một chiều. Nó cần các động tác được rèn luyện, sự hiểu biết về khoảng trống, tốc độ chuyển đổi và khả năng tổ chức để cả đội cùng nhìn thấy một bức tranh chung.

Một cầu thủ chạy chỗ tốt có thể tạo ra cơ hội. Nhưng nhiều cầu thủ cùng chạy đúng lúc, đúng hướng và đúng mục đích sẽ tạo ra một cấu trúc tấn công khó kiểm soát. Đó là điều Nhật Bản đang làm tốt.

Vì vậy, khi nói về bóng đá Nhật Bản, không nên chỉ nhìn vào việc họ có cầu thủ giỏi. Điểm đáng nói hơn là họ có một tập thể biết cách tạo ra cơ hội cho nhau.

Sự khác biệt ấy rất lớn.

Một đội bóng có cá nhân giỏi có thể sống nhờ khoảnh khắc. Nhưng một đội bóng mà nhiều người cùng hiểu cách di chuyển, cùng biết chiếm lĩnh khoảng trống và cùng phục vụ ý tưởng chung sẽ tạo ra sức mạnh bền vững hơn.

Không cần ca ngợi Nhật Bản một cách tuyệt đối. Nhưng những gì họ làm tốt cần được công nhận.

Trong những pha bóng ấy, cầu thủ không bóng thậm chí còn đáng sợ hơn người đang giữ bóng. Và đó là lý do Nhật Bản ngày càng trở thành một đội bóng khiến đối thủ phải dè chừng.