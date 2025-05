Pha bỏ lỡ khó tin của Salah

Tiền đạo 32 tuổi đứng trước cơ hội lớn đoạt Chiếc giày Vàng Premier League mùa này. Anh vào trận đấu trên sân Falmer với 28 bàn, nhiều hơn Alexander Isak của Newcastle đến 5 bàn. Tuy nhiên, Salah tạo nên một trong những khoảnh khắc bỏ lỡ đáng tiếc nhất sự nghiệp.

Phút 54 khi Liverpool đang dẫn 2-1, Salah nhận đường căng ngang tầm thấp thuận lợi của Cody Gakpo ở vị trí cách khung thành chỉ 7 mét. Thế nhưng, khi đối mặt với thủ thành Brighton ở giữa cầu môn, Salah lại dứt điểm hụt, bóng đi chệch khung thành trong sự ngỡ ngàng của hàng nghìn khán giả theo dõi.

Trên mạng xã hội, hàng loạt người hâm mộ đặt câu hỏi: "Sao Salah lại có thể bỏ lỡ dễ thế được?". Nhiều game thủ trong game bóng đá giả tưởng Fantasy Football cũng tức giận vì kỳ vọng lớn vào anh để kiếm điểm không thành. "Salah bỏ lỡ từ khoảng cách 7 mét, tôi tức phát điên luôn", "Pha bóng điên rồ quá", "Khó tin với Salah"... là phản ứng chung.

Liverpool dẫn bàn nhờ công của Harvey Elliott và Dominik Szoboszlai, xen giữa là bàn gỡ hòa của Yasin Ayari cho Brighton. Thế nhưng sau khi Salah bỏ lỡ, Brighton gỡ hòa 2-2 ở phút 69 của Kaoru Mitoma, trước khi ấn định chiến thắng 3-2 với bàn quyết của Jack Hinshelwood.

3 điểm giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH và mở ra hy vọng giành suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Với Liverpool, thất bại này là trận thua sân khách thứ hai liên tiếp, điều lần đầu tiên xảy ra kể từ tháng 4/2023.

