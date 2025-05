Liverpool có người thay Alexander-Arnold

Đêm 17/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Jeremie Frimpong từ Bayer Leverkusen.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Frimpong cập bến sân Anfield với mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu euro. Cầu thủ người Hà Lan ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng vùng Merseyside.

"Hiện quá trình kiểm tra y tế được lên lịch, trước khi Liverpool chính thức công bố bản hợp đồng mới. Đây là bước tăng cường quan trọng cho hành lang phải của 'Lữ đoàn đỏ', khi Frimpong được đánh giá là một trong những hậu vệ công thủ toàn diện nhất châu Âu ở thời điểm này", Romano thông tin thêm.

HLV Arne Slot cũng không xa lạ gì năng lực và phong cách thi đấu của cầu thủ đồng hương. Về phần Frimpong, hậu vệ này cũng muốn rời Bayer Leverkusen, sau khi HLV Xabi Alonso không còn làm việc tại BayArena mùa tới.

Sự nghiệp của Frimpong thăng tiến kể từ khi gia nhập Leverkusen vào tháng 1/2021. Khả năng lên công về thủ và sự bùng nổ của Frimpong giúp anh trở thành trụ cột tại Leverkusen, đồng thời thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn.

Liverpool lên kế hoạch bổ sung nhân sự ở vị trí hậu vệ trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold chuẩn bị rời sân Anfield. Hậu vệ người Anh sẽ chuyển đến Real Madrid theo dạng tự do vào mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu muốn trả một khoản phí chuyển nhượng cho Liverpool để ký hợp đồng sớm với Alexander-Arnold, qua đó kịp ra sân trận mở màn vòng bảng gặp Al-Hilal vào ngày 18/6.