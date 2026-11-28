Tối 28/11, Al Nassr giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước Al Hazem ở vòng 13 Saudi Pro League.

Khoảnh khắc Ronaldo sút trúng xà ngang.

Al Nassr bước vào chuyến làm khách trên sân Al Hazem với quyết tâm giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Ronaldo cùng Sadio Mane và Joao Felix được bố trí trên hàng công, tạo nên sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Hai đội nhập cuộc cởi mở và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 7, Felix tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc. Ngay sau đó, Al Hazem đáp trả bằng pha dứt điểm của Acolatse, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Al Nassr.

Tới phút 21, Ronaldo có pha bứt tốc khai thác khoảng trống bên cánh trái trước khi tung cú sút đầy uy lực. Đáng tiếc, bóng dội trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của tiền đạo 41 tuổi. Đây là cơ hội rất tốt để CR7 gia tăng thành tích ghi bàn, nhưng vận may không đứng về phía anh.

Dù vậy, Al Nassr cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông thế bế tắc ở phút 26. Từ tình huống đưa bóng vào bên cánh phải của Felix, Samu Costa dứt điểm thành công giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Al Hazem đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 34 nhờ công Pululu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà tiếp tục gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Al Nassr, trong khi thủ môn Stanek phải liên tục trổ tài cứu thua.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr vẫn duy trì thế chủ động nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Al Nassr bảo toàn chiến thắng 1-0 để vươn lên bằng điểm với Al Qadisiyah ở vị trí dẫn đầu.

Với cá nhân CR7, anh hiện còn thiếu 13 pha lập công để chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.