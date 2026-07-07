PGS Nguyễn Minh Phương làm Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Cần Thơ. Ảnh: CTUMP.

Theo Quyết định ban hành ngày 6/7 của Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược Cần Thơ - được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 6/7.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương sinh năm 1974, quê quán xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Bà có hơn 26 năm gắn bó với trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, từ cuối năm 1999, bà bắt đầu công tác giảng dạy tại Khoa Y Nha Dược.

Sau đó, bà liên tục đảm nhiệm nhiều vị trí như phó trưởng Phòng Đào tạo đại học, trưởng Phòng Đào tạo đại học, phó hiệu trưởng, bí thư Đảng ủy và chủ tịch Hội đồng trường.

Trong quá trình công tác, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được trao tặng nhiều phần thưởng như huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của bộ trưởng Bộ Y tế, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ cùng nhiều kỷ niệm chương của các ngành.

Ở lĩnh vực chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Minh Phương là giảng viên cao cấp chuyên ngành Nhi khoa, trực tiếp tham gia giảng dạy đại học và sau đại học, hướng dẫn nhiều học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa và nghiên cứu sinh.

Bà là chủ biên nhiều giáo trình phục vụ đào tạo y khoa, có hàng chục công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, tập trung vào sức khỏe trẻ em và phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong vai trò Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Minh Phương được ghi nhận là người có nhiều đóng góp trong đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao vị thế của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập năm 1979, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hiện, trường có gần 1.000 viên chức và người lao động; hơn 500 giảng viên. Quy mô đào tạo trên 15.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở nhiều trình độ khác nhau.