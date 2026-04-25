Petrolimex tổ chức đại hội đồng cổ đông, xác lập các định hướng lớn

Ngày 24/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Thành Công - Phó cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính và các đại diện phòng Nghiệp vụ 5 Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm 2025 vừa qua ghi nhận nhiều biến động phức tạp của kinh tế và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, với sự điều hành quyết liệt của HĐQT, Petrolimex đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế và tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp Nhà nước chủ đạo trong hệ thống phân phối xăng dầu cả nước.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Năm 2025, HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và diễn biến của thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, HĐQT đã lãnh đạo và chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, vượt qua những khó khăn thách thức, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Cùng với kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được ĐHĐCĐ giao, các lĩnh vực hoạt động khác của tập đoàn cũng đạt được kết quả tốt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Petrolimex năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm vừa qua, Petrolimex đã chủ động tạo nguồn, hoàn thành hạn mức Bộ Công Thương giao, bảo đảm cung ứng xăng dầu ổn định trong mọi tình huống. Tập đoàn đồng thời triển khai kịp thời các kịch bản ứng phó, không để gián đoạn nguồn cung, nhất là trong các thời điểm thiên tai, bão lũ.

Tập đoàn đồng thời tinh gọn tổ chức theo Nghị quyết 18-NQ/TW và đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng công ty xăng dầu từ 51 xuống 34. Đồng thời, thực hiện sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu vào Công ty mẹ, tinh giản đầu mối, hợp nhất các ban chức năng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ.

Công tác an toàn cũng được kiểm soát chặt chẽ trên toàn hệ thống, từ kho bể đến cửa hàng bán lẻ. Năm 2025, tập đoàn không để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng, bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, thông suốt.

Cũng trong năm 2025, Petrolimex đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số như hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, vận hành hệ thống ERP, mở rộng thanh toán không tiền mặt và phát triển nền tảng Petrolimex ID. Nhiều hạng mục được ghi nhận là mô hình tiêu biểu trong khối doanh nghiệp nhà nước.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát biểu điều hành Đại hội.

Petrolimex ghi nhận giá trị đầu tư toàn tập đoàn đạt gần 3.200 tỷ đồng (102% kế hoạch). Nổi bật, trụ sở tập đoàn tại số 1 Khâm Thiên được hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 10/2025; hệ thống bán lẻ mở rộng thêm 76 cửa hàng, nâng tổng số lên 2.831 cửa hàng. Tập đoàn cũng trúng thầu 9 cặp trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam và triển khai mô hình cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ.

Năm 2025, Petrolimex dành gần 240 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn tổ chức tháng 1/2026 là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Phấn đấu các mục tiêu mới trong năm 2026

Năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác đảm bảo nguồn cung, Petrolimex xác định trọng tâm là tiếp tục đổi mới tư duy phát triển và phương thức quản trị; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dẫn dắt chuyển đổi mạnh mẽ theo 3 phương thức: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi tổ chức - văn hóa; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo 2025 và định hướng phát triển 2026.

Trên cơ sở đó, để tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch và các nội dung ĐHĐCĐ giao, HĐQT cùng Ban điều hành xác định tập trung chỉ đạo thực hiện một số định hướng lớn.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí quan trọng trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế; tập trung nâng cao năng lực tự chủ, khả năng ứng phó và sức chống chịu trước biến động thị trường; hoàn thiện định hướng về nguồn hàng, tồn trữ, logistics và đầu tư hạ tầng; bảo đảm Petrolimex giữ vững vai trò dẫn dắt thị trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao.

Petrolimex cũng định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn năng lượng hiện đại, thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển bền vững; nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện tham gia các lĩnh vực năng lượng sạch, nhiên liệu thân thiện môi trường và mô hình kinh doanh mới.

Lấy chuyển đổi số làm trụ cột quản trị hiện đại và nền tảng cho các chuyển đổi khác trong tập đoàn, Petrolimex tập trung đẩy mạnh số hóa, xây dựng doanh nghiệp vận hành trên nền tảng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, kết nối hệ thống, ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và chuỗi cung ứng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp; chủ động nhận diện, cảnh báo và ứng phó rủi ro về thị trường, đầu tư, tài chính, pháp lý, an toàn và môi trường;ảo đảm hoạt động của tập đoàn an toàn, ổn định, hiệu quả và đúng quy định.

Tập đoàn cũng tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng quản trị sau tái cơ cấu, chuyển từ “tinh gọn bộ máy” sang “nâng cao hiệu năng và hiệu quả”; hoàn thiện các thiết chế quản trị theo hướng hiện đại, tiệm cận các thông lệ tốt và chuẩn OECD.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Sang năm 2026, Petrolimex cũng sẽ củng cố vị thế thị trường, phát triển hệ thống kinh doanh theo chiều sâu; đổi mới mô hình bán lẻ, tối ưu hệ thống phân phối, phát huy lợi thế mạng lưới, hạ tầng logistics; nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới.

Bên cạnh đó là nâng tầm thương hiệu Petrolimex theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, lấy khách hàng làm trung tâm. Tập đoàn dự kiến triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới, gắn với chất lượng dịch vụ, văn hóa phục vụ, tính minh bạch và trách nhiệm xã hội; củng cố niềm tin của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Petrolimex sẽ phát huy sức mạnh nội sinhtrên cơ sở lấy con người, văn hóa doanh nghiệp và đổi mới phương thức lãnh đạo làm nền tảng, cũng như nâng cao chuẩn mực phát triển bền vững (ESG), minh bạch trong quản trị và trách nhiệm với cổ đông, thị trường và xã hội.

Tại phần thảo luận, đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến, câu hỏi của cổ đông xoay quanh biến động kinh tế và thị trường, bảo đảm nguồn cung và xu hướng chuyển dịch năng lượng. Các vấn đề được Đoàn Chủ tịch trực tiếp trao đổi, giải đáp thẳng thắn, rõ ràng, tạo sự đồng thuận cao. Phiên họp diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình với sự đồng thuận cao; trong đó nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT được chú trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiệu quả quản trị theo hướng minh bạch, hiện đại.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025 và định hướng phát triển trong giai đoạn 2026-2031, HĐQT Petrolimex khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, kiến tạo, giám sát để triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Với 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững, Petrolimex đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội trong giai đoạn phát triển tiếp theo.