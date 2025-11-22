Peru phát lệnh bắt cựu Thủ tướng

Tòa án Tối cao Peru ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Betssy Chávez và tạm giam 5 tháng. Hiện bà đang tị nạn tại Đại sứ quán Mexico ở Lima.

Cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez. Ảnh: PCM.

Ngày 21/11 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Peru đã ra lệnh bắt và áp dụng biện pháp tạm giam phòng ngừa 5 tháng đối với cựu Thủ tướng Betssy Chavez, hiện được bảo hộ tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Lima.

Lệnh bắt được Thẩm phán Tòa án Tối cao Juan Carlos Checkley ban hành ngày 18/11, đồng thời được gửi tới cảnh sát quốc gia và Interpol, theo văn bản tòa án Reuters tiếp cận.

Theo quyết định của tòa án, sau khi bị bắt, bà Betssy Chavez sẽ phải chịu tạm giam 5 tháng trước phiên xét xử do lo ngại khả năng bỏ trốn.

Bà Chavez, 36 tuổi, từng đảm nhiệm chức Thủ tướng trong thời gian ngắn dưới thời cựu Tổng thống Pedro Castillo - cựu giáo viên nông thôn, được mệnh danh là “tổng thống nghèo đầu tiên” của Peru.

Ông Castillo bị luận tội vào tháng 12/2022 sau nỗ lực giải tán Quốc hội và bị bắt khi đang trên đường đến Đại sứ quán Mexico tại Lima để xin tị nạn cùng gia đình. Mexico sau đó đã cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của ông, khiến Peru tức giận và quyết định trục xuất đại sứ Mexico.

Mexico đã cấp quyền tị nạn cho bà Chavez đầu tháng 11, dẫn tới việc Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico. Bộ Ngoại giao Peru cho biết sẽ tham khảo ý kiến Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) trước khi quyết định có cấp lệnh bảo hộ di chuyển cho cựu Thủ tướng hay không.

Các sĩ quan cảnh sát đứng bên ngoài Đại sứ quán Mexico sau khi Tòa án Tối cao Peru ra lệnh bắt giữ và giam giữ phòng ngừa trong 5 tháng đối với cựu Thủ tướng Betssy Chavez vào ngày 21/11. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Chavez từng bị bắt hồi tháng 6/2023 với cáo buộc âm mưu chống nhà nước và tham gia kế hoạch đảo chính của Castillo. Bà khẳng định không hay biết về âm mưu của cựu tổng thống. Tháng 9 vừa qua, bà Chavez được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Hiện công tố viên đề nghị mức án 34 năm tù đối với Castillo và 25 năm tù đối với Chavez.

Ngay sau khi lệnh bắt được ban hành, cảnh sát Peru đã tăng cường an ninh quanh Đại sứ quán Mexico. Cảnh sát trưởng quốc gia Oscar Arriola khẳng định, lực lượng công an sẽ không tiến vào bên trong đại sứ quán, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi tôn trọng quyền xin tị nạn và tị nạn chính trị, tuân thủ các quy định quốc tế”.

Thủ tướng Ernesto Alvarez cũng nhấn mạnh Peru tôn trọng luật pháp quốc tế và không sử dụng bạo lực, đồng thời cam kết không vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của cơ sở đại sứ quán.

Trong phiên tòa ngày 21/11, Tổng thống Castillo - đang trong tình trạng tạm giam và xét xử về tội phản loạn - lên tiếng bào chữa cho Chavez và bác bỏ các cáo buộc chống lại ông.

“Tôi không đến đây để xin trắng án, không xin khoan hồng hay thương cảm. Tôi đến đây để đòi công lý”, ông nói.